So verbringen die Deutschen ihren Sommerurlaub 2021

Hamburg, 27. Juli 2021. – Zuhause, Inlandsurlaub oder doch ins Ausland: Wie verbringen Deutsche den zweiten Corona-Sommer? Belvilla, einer der führenden europäischen Anbieter von Ferienhausvermietungen, zu dem auch die Marke TUI Ferienhaus gehört, kommt zu folgendem Fazit: Nachdem die Buchungen für den Sommerurlaub 2021 pandemiebedingt erst schleppend anliefen, sind sie in den letzten Wochen stark angestiegen, viele wollen noch last minute verreisen. Wo zieht es die Deutschen hin? Was sind die Sommerurlaub-Trends 2021? Belvilla weiß es und verrät obendrein, wo es noch gute Last-Minute-Möglichkeiten gibt.

Unabhängig von der Destination bestätigt sich jedoch ein grundsätzlicher Trend: Der Urlaub im Ferienhaus hat sich auf hohem Niveau etabliert, die Gründe liegen auf der Hand. Hohe hygienische Sicherheit durch ein ausschließlich privates Umfeld, individuelle Anreise mit dem eigenen Auto oder die Mitnahme vom geliebten Haustier sind nur einige gute Argumente.

Inlandsurlaub…

44 Prozent aller deutschen Belvilla-Gäste haben im Juli oder August einen Inlandsurlaub geplant. Die gefragtesten Regionen sind in absteigender Reihenfolge: Ostsee-Region (46 Prozent), Harz (9 Prozent), Sauerland (8 Prozent) und Bayern (7 Prozent). Mit über 2.500 Unterkünften in Deutschland bietet Belvilla Urlaubern eine große Auswahl: vom gemütlichen Landhaus mit eigenem Pool und Seeblick in Klein Barkau (Schleswig-Holstein) übers Vintage Ferienhaus mit eigener Terrasse und Garten im Sauerland bis hin zur ruhig gelegenen Ferienwohnung mit Panoramablick im Schwarzwald. Insider-Tipp für Last-Minute-Urlauber: Eine gute Auswahl an attraktiven Ferienhäusern gibt es aktuell noch in der Eifel und in Thüringen. Ideal für alle, die sich gern abseits von klassischen Tourismus-Regionen bewegen, die Natur genießen möchten und Wert auf eine tolle Ausstattung legen.

… oder Auslandsurlaub

Etwa die Hälfte (56 Prozent) der deutschen Belvilla-Gäste verreist im Sommer ins Ausland und vermeidet dabei lange Wege. Die beliebtesten ausländischen Reiseziele sind die Niederlande (21 Prozent) und Österreich (16 Prozent). Die Region Nordholland ist bei Deutschen besonders beliebt: Bei 35 Prozent der Niederlande-Buchungen deutscher Belvilla-Gäste handelt es sich um Aufenthalte in dieser Region. In Österreich ist Salzburg mit 39 Prozent das meistgebuchte Reiseziel der Deutschen. Dennoch finden Kurzentschlossene in beiden Regionen auch jetzt noch ein paar freie Unterkünfte. Mehr Auswahl haben Last-Minute-Urlauber zudem in den Regionen Zeeland und Südholland in den Niederlanden sowie Tirol in Österreich.

Trend Ferienhausurlaub hält an

Ferienhäuser haben sich von der Nische zur Mainstream-Destination entwickelt. Die Nachfrage in Deutschland ist um 65 Prozent gestiegen, ermittelte eBay Ads mit Unterstützung des Meinungsforschungsunternehmens Civey im “Sommerurlaub Report 2021”. Belvilla kann den Boom bestätigen: Obwohl der Ferienhausspezialist Häuser in 20 Ländern anbietet, sind Reisen im eigenen oder direkten Nachbarland besonders beliebt. Die Sommerbuchungen, die von Deutschen für Aufenthalte im eigenen Land getätigt werden, sind um 36% gestiegen, wenn man 2021 mit 2019 vergleicht. Ein Trend, der sich bereits im letzten Jahr abzeichnete. Dazu Hanita van der Meer, Communication & PR Director bei Belvilla: “Die Menschen haben die letzten Monate mehr oder weniger ausschließlich zu Hause verbracht und sehnen sich nun danach, den Sommer draußen und an einem neuen, wohltuenden Ort zu genießen, ohne dabei die Gesundheit zu gefährden. Dies ist im Ferienhaus-Urlaub problemlos möglich. Ein Zusammenbleiben mit der Familie und trotzdem eine komplett andere Umgebung genießen – kein Problem. Ein zusätzlicher Vorteil ist die individuelle Anreisemöglichkeit, da alle Belvilla-Ferienunterkünfte mit dem eigenen Auto erreichbar sind.”

Diese Ausstattung ist Gästen besonders wichtig

Neben der Möglichkeit zum Social Distancing genießen Ferienhausurlauber weitere Vorteile, beispielsweise eine attraktive Lage, einen Pool oder eine Einrichtung zum Wohlfühlen wie im eigenen Zuhause. Bei der Wahl eines passenden Ferienhauses bevorzugen 20 Prozent der Deutschen gemütliche Häuser. 15 Prozent der Gäste ziehen ein Haus mit Swimmingpool vor und für 22 Prozent ist die Nähe zum Strand besonders wichtig. Das ermittelte das Unternehmen OYO Vacation Homes, zu dem unter anderem Belvilla, DanCenter und TUI-Ferienhaus gehören, in einer europaweiten Umfrage unter seinen Gästen mit 1.980 Teilnehmern aus Deutschland.

Beliebte Reisegründe: mehr Zeit mit den Liebsten

Für viele Menschen ist eine Reise gerade in dieser ungewöhnlichen Zeit ein positiver Ausblick. Viele freuen sich auf eine entspannte Zeit zusammen mit ihren Liebsten. So gaben 36 Prozent der Deutschen in der Umfrage von OYO Vacation Homes auf die Frage nach dem Zweck ihres Urlaubs an, mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu wollen. 22 Prozent nannten den Wunsch nach einer Auszeit zusammen mit dem (Ehe-)Partner und 17 Prozent beabsichtigten, ihren Urlaub zusammen mit Freunden zu verbringen. Für andere steht wiederum die Selbstbesinnung im Vordergrund. So gaben 15 Prozent der Befragten als Anlass für ihren geplanten Urlaub an, die freie Zeit für sich zu nutzen zu wollen.

Über Belvilla

In den letzten 40 Jahren haben wir die besten Ferienhäuser in Europa sorgfältig ausgewählt und verwaltet. Alle Ferienhäuser sind zu 100 % kuratiert, verwaltet, preiswert und entsprechend geschätzt: Unsere Gäste bewerten ihre Belvilla-Erfahrungen mit einer Durchschnittsnote von 8,4. Aber wir sind immer wieder innovativ, um die Menschen mit unseren Dienstleistungen und reibungsfreien Funktionen zu überraschen, wie z.B. unserem digitalen Self-Check-in, dem No-Deposit-Standard und dem 24/7-Support.

Belvilla ist Marktführer in den Benelux-Ländern und einer der führenden europäischen Anbieter von Ferienhausvermietungen. Seit 2019 ist Belvilla Teil von OYO Vacation Homes.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.belvilla.com

