So erhalten Existenzgründer eine langfristige Perspektive

Start: 06.09.2022 17:00 Uhr

End: 06.09.2022 18:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Für viele Existenzgründer ist es ein Traum in die Selbständigkeit zu gehen. Doch über 80 % derer scheitern in den ersten drei Jahren.

Eines der Hauptursachen sind mangelnde kaufmännische Kenntnisse.

In einer Informationsveranstaltung wird verraten, wie Existenzgründer das Kaufmännische in den Griff bekommen können. Darin wird aufgezeigt:

– wie das Kaufmännische endlich zur Routine werden kann

– wie Existenzgründer sich eine langfristige Perspektive aufbauen können und

– wie man dies vom Staat mit bis zu 80 % gefördert bekommt.

Ingo Wupperfeld

Unternehmensberater und BWL-Trainer

Seit 2008 bin ich Trainer für Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Spezialisierung auf Rechnungswesen (Buchführung, Kalkulation u.a.).

Zudem seit 2021 BAFA-Unternehmensberater

Zum Portfolio gehört die Beratung von Existenzgründern für die Zeit nach der Gründung, um diese kaufmännisch zu begleiten und ihnen eine langfristige Perspektive zu geben.

Darüber hinaus werden digitale Weitbildungsveranstaltungen rund um das Thema Rechnungswesen angeboten. In diesem Zusammenhang befindet sich die Prüfungsvorbereitung im Aufbau.

Kontakt

Institut Wupperfeld e.K.

Ingo Wupperfeld

Grünewaldstraße 39a

40764 Langenfeld

02173/17520

info@iw-beratung.de

http://www.iw-beratung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.