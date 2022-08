Klimaneutrale Fotoausstellung zugunsten des Umweltschutzes und Tierschutzes

Location: Historischer Bahnhof am Zoo

Street: Siegfriedstr- 30

City: 42117 – Wuppertal (Germany)

Start: 10.09.2022 19:00 Uhr

End: 10.09.2022 23:55 Uhr

Entry: free

Am Samstag, 10.09.2022, um 19.00 Uhr öffnen sich die Türen des historischen, denkmalgeschützten Bahnhofs am Zoo in Wuppertal für einen ganz besonderen Abend.

Es erwarten Sie:

-Ausstellung von mehr als 250 Fotografien, zum Teil international ausgezeichnet

-Premiere des neuen Bildbands „nude for nature“

-Premiere des Films „Making-of / behind the scenes vom Shooting 2022“

-Moderation / Interviews

-Live-Musik (Gesang Claudia Groß und Piano Jan Weigelt)

-Food & Drinks

-Spendenaktionen für den Umweltschutz

Mehr Informationen und Anmeldung für die Gästeliste unter www.nude-for-nature.de

Eintritt frei. Für jeden Gast pflanzen wir einen Baum.

Kristian Liebrand ist Profi-Fotograf / Fotokünstler und engagiert sich jährlich mit seiner Arbeit honorarfrei für den guten Zweck wie z.B. die Bekämpfung von Blutkrebs, Wasserarmut in Afrika usw.

Kontakt

Aktfotografie Kristian Liebrand

Kristian Liebrand

Steiger-Stein-Str. 4

44805 Bochum

02346543210

info@aktfotostudio-nrw.de

http://www.kristian-liebrand.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.