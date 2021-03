SIMWERT – 2021 im Financial Times Ranking (FT1000) der 1000 schnellst-wachsenden Unternehmen in Europa

EUROPAS INNOVATIVE SPEERSPITZE: SIMWERT GMBH ERNEUT BEIM RENOMMIERTEN “FT 1000 – EUROPE”S FASTEST GROWING COMPANIES”-RANKING DABEI

Berlin, 08. März 2021

FT 1000 – Europe”s Fastest Growing Companies: Zum fünften Mal werten die Experten der Financial Times auf Grundlage der umfassenden Statista-Analyse das Wachstum und die Innovationskraft europäischer Unternehmen in unterschiedlichen Branchen aus. Das Berliner Telekommunikationsunternehmen SIMWERT GmbH ist zum zweiten Mal in Folge im renommierten 1000-Ranking dabei.

DAS ZWEITE MAL IN FOLGE – SIMWERT GMBH IM FT-1000-RANKING

Nach der erstmaligen Platzierung im FT-1000-Ranking der wachstumsstärksten Unternehmen in Europa in 2020 kann die in Berlin gegründete und ansässige SIMWERT GmbH in 2021 nun ihre zweite Auszeichnung in Folge vorweisen.

Dass das sogenannte “alte Kontinent” frische Impulse setzen und mit eindrucksvollem Erfolg beeindrucken kann, belegen seit fünf Jahren die Erhebungen und Auswertungen der Financial Times in Kooperation mit Statista. Die wachstumsstärksten europäischen Unternehmen des jeweiligen Jahres werden dabei sowohl in einem Gesamtranking als auch branchenspezifisch gelistet. Insgesamt 1.000 Unternehmen finden sich am Ende der Analyse im FT-1000-Ranking wieder.

Die kompletten Inhalte werden in der Sonderbeilage der Financial Times “FT 1000 – Europe”s Fastest Growing Companies” am 02. März 2021 online auf FT.com und am 22. März 2021 in Print veröffentlicht.

ÜBER DAS RANKING

In 2021 stellt die Financial Times das renommierte Ranking, das in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Statista GmbH erarbeitet wird, nun bereits zum fünften Mal vor. Um ein realistisches Bild zu ermitteln, wird dabei auf Analysen diverser Datenbanken, auf direkte Gespräche mit Unternehmen und natürlich auf umfassende, journalistisch unabhängige Recherchen zurückgegriffen.

Voraussetzung für die Aufnahme im Ranking der 1.000 wachstumsstärksten Unternehmen Europas sind u. a. fest definierte Mindestumsätze und der Unternehmenshauptsitz in einem fürs Ranking zugelassenen europäischen Land. Auch die Innovationskraft muss stimmen und ein über einen längeren Zeitraum nachhaltiges, organisches Wachstum nachweisbar sein.

ÜBER DIE SIMWERT GMBH

Gegründet in 2011 in Berlin, ist das Telekommunikationsunternehmen SIMWERT GmbH einer der führenden deutschen Spezialisten für Ethnomarketing.

Die Unternehmensgeschichte begann mit der Vermarktung von Verträgen deutscher Netzbetreiber und dem Vertrieb von SIM-Karten – abgestimmt auf die Bedürfnisse von Endkunden mit Migrationshintergrund. Inzwischen liegt der Fokus neben der ITK-Distribution auf E-Commerce und Vendor Marketing.

SIMWERT GmbH ist Mitglied im Netzwerk für deutschen Mittelstand BVMW.

Die SIMWERT GmbH mit Sitz in Berlin vermarktet nicht nur Originalverträge deutscher Netzbetreiber, sondern distribuiert auch Prepaid-SIM-Karten. Das Produkt-Portfolio wird stetig ergänzt und erweitert, unter anderem mit globalen Schwerpunkten im Bereich der Mobildatenkommunikation sowie den betreffenden Produkten.

