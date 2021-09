Seniohilfe: Vertrauensvolle Plattform für Senioren

Wenn wir älter werden oder wenn wir ältere Menschen zu Hause haben, besteht ein ständiger Bedarf an Informationen und Beratung in verschiedenen Situationen. Die Menschen sind oft verwirrt mit grundlegenden Sicherheitsfragen oder es gibt Probleme mit Rentenfonds, Versicherungen und anderen. Die Seniohilfe hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihren verschiedenen Dienstleistungen, von denen viele kostenlos sind, zu helfen. Die Beraterinnen und Berater sind immer bereit, Unterstützung und Hilfe im täglichen Leben zu leisten. Egal, was das Anliegen oder die Frage ist, die Nutzerinnen und Nutzer können den kostenlosen Service jederzeit in Anspruch nehmen.

Die Experten beraten zu verschiedenen Themen und können Menschen mit Inkontinenzbedarf, Badewannenlifter, Notruf, Pflegepaketen, E-Scooter, Elektrorollstuhl und vielem mehr unterstützen. Sie bieten auch einen Seniohilfe-Newsletter an, der viele hilfreiche Ratgeber, Artikel und Tipps enthält.

Die Dienstleistungen umfassen:

– Antrag auf ein Care-Paket

– Notruf für Senioren

– Hilfe bei Inkonsistenz Pflege

Pflegestufe und sonstige Hinweise:

Für alle, die sich nicht sicher sind, welche Pflegestufe sie benötigen, bieten die Experten hilfreiche Beratung und Unterstützung. Sie helfen beim Verständnis der Zusammenstellung von Pflegestufen, Hilfsmitteln für die Pflege, Informationen zur Krankenversicherung und Informationen zu finanziellen Aspekten der Älteren.

Doch damit nicht genug: Die Seniohilfe will auch bei der Bewältigung des Alltags und der Verbesserung des täglichen Lebens helfen. Zum Beispiel kann sie bei der Installation von Treppenliften helfen, indem sie Kontakte zu einigen der besten Treppenlift-Installateure vermittelt. Die Nutzer können die Angebote vergleichen und dann einen Anbieter nach ihren Bedürfnissen auswählen.

Wie man Kontakt aufnimmt:

Besuchen Sie unsere Website und füllen Sie das Online-Formular aus. Sie können uns auch direkt anrufen und wir werden Ihnen bei all Ihren Bedürfnissen helfen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.seniohilfe.de/ oder 0800 4 777 999.

Über Seniohilfe:

Eine vertrauenswürdige Plattform, die darauf abzielt, ein würdevolles und gutes Leben für ältere Menschen zu ermöglichen. Vielleicht suchen Sie für sich selbst oder für jemanden, der Ihnen wichtig ist, Seniohilfe wird Ihnen helfen und Ihnen alle Informationen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen.

