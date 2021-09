Kiev Shooting Club – Für Schießveranstaltungen und Adrenalin-Aktivitäten

Der Kiev Shooting Club ist ein beliebter Name in der Region Kiew. Für alle, die in Kiew sind und gerne an Schießveranstaltungen teilnehmen, ist dies ein Ort, den man nicht verpassen sollte. Der Club betreibt drei Schießstände und ist auch für Personen ohne Lizenz zugänglich. Zu den Kunden zählen Einzelpersonen, Paare, Freundeskreise, Firmengruppen und Junggesellenabschiede.

Obwohl die meisten Teilnehmer männlich sind, gibt es auch einige weibliche Teilnehmerinnen, die ebenfalls gute Schützen sind. Der Club veranstaltet eine Reihe von Aktivitäten, darunter Geburtstagsfeiern, Junggesellenabschiede und Teambuilding-Events. Viele besuchen den Club auch einfach nur, um Paintball zu spielen und Spaß zu haben.

Schieß-Pakete

Kiev Shooting Club bietet mehrere Pakete für Schützen an, die recht erschwinglich sind. Schießstände sind vor allem für ihre Sicherheit bekannt, die beim Schießen ein Muss ist. Es werden verschiedene Pakete für Einzelpersonen und Gruppen angeboten.

Es gibt viele Menschen, die immer noch Angst vor dem Schießen haben und es für gefährlich halten. Die Mitgliedschaft im Kiev Shooting Club und die Teilnahme an dessen Aktivitäten helfen dabei, die Angst zu überwinden und das Schießen in vollen Zügen zu genießen. Das verfügbare Arsenal umfasst Pistolen, Maschinenpistolen, Scharfschützengewehre, Schrotflinten und vieles mehr.

Einrichtungen, die in verschiedenen Paketen angeboten werden:

– Fachkundiger Führer, der Englisch spricht

– Sicherheitsausrüstung

– Transport in beide Richtungen

Um mehr über die verfügbaren Pakete und mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.kievshootingclub.com/

Über Kiev Shooting Club

Kiev Shooting Club ist vor allem für den Betrieb von drei Schießständen in Kiew (Ukraine) und Umgebung bekannt. Der Schießklub ist der beste Ort, um das Schießen unter der Anleitung von Experten auszuprobieren. Der Club ist auch der Ort, an dem man sich bei Teambuildings, Wochenendpartys, Geburtstagsfeiern und anderen Veranstaltungen amüsieren kann, die hier regelmäßig veranstaltet werden.

Kontakt:

Kiev Shooting Club

MykhailaLomonosova St. 46 (sales office), Kyiv (Kiev)

phone: +380 93 105 2825

email: 2021@kievshootingclub.com