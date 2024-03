SchuhXL-Profi schuhplus feiert 3000 Bewertungen mit Bestnoten für Filiale Dörverden

Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen überzeugt auch mit Filialen

schuhplus, Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, verkündet mit Stolz einen bedeutenden lokalen Erfolg: Die Dörverden-Filiale hat die magische Grenze von 3000 Bewertungen bei Google erreicht, und das mit einer Gesamtnote von herausragenden 4,9 von 5 Punkten. Diese beeindruckende Zahl von Bewertungen ist nicht nur eine Anerkennung unserer Leidenschaft für großartige Schuhe, sondern auch eine Hommage an die außergewöhnliche Unterstützung und Zufriedenheit unserer geschätzten Kunden, so Firmengründer Kay Zimmer (49). Ob nun große Herrenschuhe oder Damenschuhe in Übergrößen in einer fantastischen Auswahl: Beim SchuhXL-Profi sind große Größen zuhause.

„Unser Erfolg gründet sich auf dem unermüdlichen Engagement und der Hingabe unserer hochmotivierten Mitarbeiter*, die täglich ihr Bestes geben, um unseren Kunden* die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Vom herzlichen Kundenservice bis hin zu kompetenten Beratungen im Geschäft: Jedes Teammitglied trägt dazu bei, dass schuhplus nicht nur ein Ort des Schuhkaufs ist, sondern ein Ort, an dem mit großen Schuhen einzigartige Erlebnisse und exzellenter Service geboten werden“, kommentiert Firmenchef Georg Mahn (48) den Erfolg. Die Filiale und das Segment Schuhe in Übergrößen bei schuhplus in Dörverden ist bei vielen Kundinnen und Kunden über die Jahre hinweg zu einer festen Institution und Anlaufstelle geworden.

Die Erreichung von 3000 Google Bewertungen für schuhplus – Schuhe in Übergrößen – unterstreicht nicht nur die Qualität der Produkte, sondern auch das Vertrauen, das Kunden in schuhplus setzen. „Wir sind überwältigt von der Fülle an positiven Rückmeldungen und fühlen uns geehrt, dass so viele Menschen schuhplus als ihre erste Wahl für Damen- und Herrenschuhe in Übergrößen betrachten“, so Zimmer. Doch das Streben nach Exzellenz ende nicht bei der Kundenzufriedenheit. Der SchuhXl-Spezialist ist bestrebt, kontinuierlich zu wachsen und sich zu verbessern, um sicherzustellen, dass „wir die Bedürfnisse unserer Kunden:innen nicht nur erfüllen, sondern auch übertreffen“, betont Mahn. Jede einzelne Bewertung sei eine Quelle der Inspiration und stehe für die pure Ermutigung, täglich noch besser zu werden.

Die Geschichte von schuhplus begann vor über zwei Jahrzehnten, und der unbeschreibliche Erfolg, den schuhplus als Europas größtes Versandhaus für XL-Schuhe erzielt hat, übertrifft alle kühnsten Erwartungen. Jeder Meilenstein mit XL-Damenschuhen oder Herrenschuhe in Übergrößen sei ein Beweis für die harte Arbeit, Entschlossenheit und die starke Bindung zur Kundschaft, betonen die Gründer. „Wir möchten jedem einzelnen Kunden* danken, der uns seine Stimme gegeben hat, sei es durch eine Bewertung, eine Weiterempfehlung oder einfach durch den Einkauf bei uns. Ihre und Eure Unterstützung bedeutet uns alles, und wir freuen uns darauf, auch weiterhin Teil dieser fantastischen Schuhreise zu sein“, so Kay Zimmer.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

