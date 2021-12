Saubere Luft im Maschinenbau: Pumpen-Spezialist Seepex in Bottrop vertraut auf moderne Airdog-Luftreiniger

TPA-Technologie der Airdogs deaktiviert nachweislich 99,997 Prozent aller Viren in Innenräumen und reinigt die Luft von Verunreinigungen und Feinstaub

In Deutschland vertrauen immer mehr Firmen, Produktionsstätten, Schulen und Behörden auf die TPA-Technologie der mobilen Airdog-Luftreiniger. Mit Seepex aus Nordrhein-Westfalen investiert nun ein weiteres Unternehmen in den nachhaltigen Gesundheitsschutz von Team und Kunden. Über ein Duzend mobile Airdog-Luftreiniger sorgen ab sofort für saubere Luft in den Meetingräumen des Maschinenbauers. Das Unternehmen mit Stammsitz in Bottrop weitet sein umfangreiches Hygienekonzept dadurch nochmals konsequent aus.

„Wir haben schon frühzeitig unser Hygiene- und Vorsorgekonzept angepasst, um gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen und unseren Kunden auch in Krisenzeiten zuverlässig zur Seite zu stehen“, so Marc Wassermann, der als Sicherheitsfachkraft für die Arbeitssicherheit der Firma Seepex zuständig ist. „Die Airdogs ergänzen dieses Konzept ideal, denn sie reinigen die Luft in unseren Räumlichkeiten gründlich und zuverlässig, sind umweltschonend und verursachen nach einmaliger Anschaffung fast keine Folgekosten“. Seepex gehört weltweit zu den führenden Spezialisten im Bereich der Pumpentechnologie mit Exzenterschneckenpumpen, Pumpensystemen und digitalen Lösungen.

medproD-Geschäftsführer Björn Schmitt, der die Airdogs in Nordrhein-Westfalen vertreibt, freut sich über die neue Partnerschaft: „Mobile Luftreiniger verhindern maßgeblich die Übertragung von Viren oder Bakterien und sorgen für saubere Luft, was in stark frequentierten Bereichen wie der produzierenden Industrie besonders wichtig ist.“ Das in Witten (Ruhr) ansässige Vertriebsunternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Medizintechnik und legt als ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen hohen Wert auf Kundenservice, Qualität und Nachhaltigkeit. Seit November 2021 ist medpro Deutschland Airdog-Vertriebspartner von Dentdeal, dem Generalvertrieb der Airdogs in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ideal für den Einsatz bei Produktion, Medizin, Pflege, Betreuung und in Schulen

Besonders in Nordamerika sowie in ostasiatischen Ländern wie China und Japan vertrauen bereits seit Jahren viele Arztpraxen, Krankenhäuser und Schulen auf die Airdogs. In Deutschland sind diese Luftreiniger aktuell in zahlreichen medizinischen und Bildungseinrichtungen sowie in Kindergärten, Büroräumen und Ladengeschäften zu finden, ebenso in Privathaushalten.

Weitere Informationen zu den Airdogs gibt es unter www.airdog-deutschland.de medproD ist unter https://medprod.de zu erreichen.

Der Vorläufer der Dentdeal Produkt und Service GmbH wurde 1986 von dem Zahntechniker Manfred Andree in Passau gegründet, die Umfirmierung erfolgte 2009. Im Bereich der Dentalmedizin ist Dentdeal heute einer der bundesweit führenden Verkäufer von Technik und Zubehör für Zahnarztpraxen und Labore. Das Unternehmen verfügt zudem über eine eigene Werkstatt für umfangreiche Reparaturleistungen. Seit Juni 2020 ist Dentdeal die Generaldistribution für Deutschland und Österreich der im Silicon Valley entwickelten Airdog-Luftfiltertechnik. Die Airdogs erfüllen die strengen US-amerikanischen EPA-Tests und sind von der California Environmental Agency (CARB) als ozonsicher zertifiziert. Die Geräte befinden sich unter anderem in zahlreichen Arztpraxen, Schulen, Büros und kommunalen Einrichtungen im Einsatz.

Bildquelle: Seepex