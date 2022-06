Saisoneröffnung des Biergarten Birgel am 1. Juli 22

Eröffnung mit der Jazzband Slaughterhouse aus Gerolstein

Saisoneröffnung des Biergartens der Mühlenbrauerei Birgel

Endlich ist es soweit – Am 01.07.2022 startet pünktlich um 16:00 Uhr die Saisoneröffnung des Biergartens der Mühlenbrauerei in Birgel.

Am Eröffnungstag (01.07.2022) um 19:30 Uhr wird die Jazzband Slaughterhouse aus Gerolstein aufspielen. Der Sonntagnachmittag (03.07.2022) wird musikalisch umrahmt von Alleinunterhalter Dietmar Pietsch.

Zünftige Schmankerl und das berühmte eigene Brauereibier warten auf Euch. Der neue Brauereigrill öffnet auch seine Pforten zum Außengenuss.

Mitten im Herzen der Vulkaneifel liegt die kleine beschauliche Ortsgemeinde Birgel. Mit der Errichtung der Historischen Wassermühle hat Chefmüller Erwin diesen Ort zu einen wahrhaften Besuchermagneten verwandelt. Neben vier vollfunktionsfähigen Mühlen, romantischen Fachwerksuiten, einem Standesamt und vielen weiteren Attraktionen betreibt Chefmüller Erwin seit diesem Jahr auch eine eigene Brauerei inklusive Biergarten auf dem Gelände. Hier braut Chefmüller Erwin noch nach ganz traditioneller Brauweise und mit natürlichen lokalen Rohstoffen sein köstliches Mühlenbier als Helles und Weizen.

Mühlenbrauerei – Mühlenstraße 1 – 54587 Birgel

Der Eintritt ist frei. Reservierungen sind nicht möglich.

Das Team vom Brauhaus freut sich auf Euren Besuch!

Brauhaus und Biergarten

Firmenkontakt

Erwins Mühlenbrauerei & Biergarten

Erwin Spohr

Mühlenstrasse 1

54587 Birgel

00496597 92820

00496957 9282149

Info@moulin.de

https://www.erwinsmuehlenbier.de

