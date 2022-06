Hoher Energieverbrauch, wie nie zuvor! Energie zum Luxusgut?

Der europäische Energiemarkt sieht kein Wende!

CEHATROL® Technology eG und Partner schnüren sozial und ökologisch orientiertes Maßnahmenpaket für ihre Mitglieder

Berlin, den 27.06.2022. Energiepool als Lösung

Die Preise für Erdgas auf den europäischen Energiemärkten befinden sich seit vielen Monaten auf einem sehr hohen Niveau. Diese Preissteigerungen für die Erdgasbeschaffung um rund Jahresfrist gab es bisher noch nie. Die Netzagentur sieht auch kein Ende dieser Preissteigerung! Energie wird zum Luxusgut. Die massiv steigenden Preise für Gas, Öl und Strom belasten Industrie und Verbrauche.

Viele Versorger, vor allem Discountanbieter, haben die Belieferung ihrer Kunden kurzfristig eingestellt und/oder sind in die Insolvenz gegangen. Viele hochrangige Energieexperten der EU-Kommission sowie die Agentur der europäischen Regulierungsbehörden (ACER, englisch Agency for the Cooperation of Energy Regulators) gehen beim Erdgas von einem anhaltend höheren Preisniveau aus. Und eine Trendwende der Preissteigerung ist nicht in Sicht.

Vordem Hintergrund anhaltend hoher Beschaffungspreise sehen sich viele Versorger allerdings gezwungen, den Erdgaspreis zum 1. August erneut zu erhöhen. Ein Durchschnittshaushalt (Einfamilienhaushalt) mit 20.000 kWh/Jahr zahlt ab August ca.40 Euro pro Monat mehr als zuvor. Ein unglaublich hoher Energieverbrauch, wie nie zuvor!

Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung: „Wir bedauern die unerfreuliche Entwicklung und die damit verbundene steigende Belastung der Kunden am Markt. Die CEHATROL® Technology eG stellt ihren Mitgliedern weiterhin den Bezug von Ökogas aus dem Energiepool zur Verfügung. Unsere Mitglieder können sich darauf verlassen, dass wir ihnen weiterhin und dauerhaft ein faires Preis-Leistungsverhältnis bieten werden. Wir können im Energiepool die volle Power des Genossenschaftsprinzip rausholen und das nicht nur bei Gas sondern auch bei Strom.“

Zur Einordnung: Am stärksten spüren laut Verivox Heizölkunden in Deutschland die aktuelle Entwicklung, sie zahlen derzeit rund 144 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei Gasverbrauch verdoppelten sich die Kosten im Bundesschnitt.

Ausbau der Energiesparberatung

Energiesparen ist immer sinnvoll, ganz besonders, wenn es um Öl, Gas oder Kohle geht. Wer weniger Energie verbraucht, spart Geld, schont die Umwelt und trägt nicht zuletzt zur Versorgungssicherheit bei. Denn jeder Kubikmeter Erdgas, der in den wärmeren Monaten nicht verbrannt wird, kann für den nächsten Winter gespeichert werden.

Auf ihren Internetseiten und Social-Media-Kanälen, und das Team Energie persönlich, informiert die CEHATROL® Technology eG breit darüber, wie mit einfachen, aber effektiven Maßnahmen sofort und nachhaltig Energie eingespart werden kann.

– Fragen zu Energiesparen über Energiepool

CEHATROL® Energiepool

https://www.cehatrol.com/energiepool-strom- und gas/

Darüber hinaus erweitert die CEHATROL® Technology eG das Angebot für Haushalte mit geringem Einkommen. Hier kommt der Berater in Zukunft ins Haus und bespricht vor Ort, wie sich Strom- und Heizkosten senken lassen. Die persönliche Beratung vor Ort erspart viele offene Fragen, oft auch Missverständnisse und Lösungen können „Neu“ erkannt werden. CEHATROL® Technology eG berät INDIVIDUELL und persönlich vor Ort.

Voraussetzung: Mitglied sein!

Einzige Bedingung, um all diese Vorteile in Anspruch nehmen zu können ist die Mitgliedschaft in der CEHATROL® Technology eG. Hier geht es zum Antrag: Mitglied werden

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

Kontakt

CEHATROL Technology eG

Frank Knauer

Bahnhofstraße 12

12555 Berlin

030577019851

ofk@cehatrol.eu

http://www.cehatrol.com

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

Kontakt

CEHATROL Technology eG

Frank Knauer

Bahnhofstraße 12

12555 Berlin

030577019851

ofk@cehatrol.eu

http://www.cehatrol.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.