Rosenstein & Söhne Retro-Heißluft-Popcorn-Maschine

Selbstgemachtes Popcorn wie im Kino – ohne Fett

Am 19.01. ist Tag des Popcorns: Mit der Popcorn-Maschine “Vintage” von Rosenstein & Söhne genießt man echtes

Kino-Feeling auch Zuhause!

– Einfache Zubereitung ohne Fett dank Heißluft

– Nostalgische Retro-Optik

– Einfache Reinigung

– Ideal für Filmabend, Party u.v.m.

Puffmais, selbst produziert: Verwandeln Sie gemütliche Filmabende in ein Kinoerlebnis – mit

frischem Popcorn-Duft und nostalgischer Retro-Optik. Die klassische Knabberei einfach selbst

herstellen – mit einem Miniatur-Rollwagen, wie er vor 100 Jahren auf dem Jahrmarkt stand.

Heiße Luft statt heißem Fett: Im Nu ist der leckere Snack zubereitet. Statt Öl erhitzt man Luft, die

über einer Heizplatte zirkuliert. Schon nach wenigen Minuten poppen die Maiskörner und es quillt

duftendes Popcorn heraus – direkt in die Schüssel oder stilechten Popcorn-Becher! Genuss ganz

nach Geschmack – pur, süß oder salzig.

Sauberer geht’s nicht: Das Großreinemachen und Lüften in der Küche fällt weg, man wischt die

abgekühlte Maschine von Rosenstein & Söhne einfach feucht aus. Dank abnehmbarem Oberteil

kommt man überall hin. Und schon kann die Filmparty weitergehen!

– Mit Heißluft: leckere Snacks ohne Fett in wenigen Minuten selber zubereiten

– Nostalgische Retro-Optik: wie vor 100 Jahren auf dem Jahrmarkt oder vor dem Kino

– Auch als schicke Deko für die Party verwendbar

– Einfache Reinigung dank abnehmbarem Oberteil: einfach mit einem feuchten Tuch

auswischen

– Fassungsvermögen: für 60 g Popcorn-Mais pro Füllung

– Mess-Schale für ideale Dosierung der Maiskörner

– Ein/Aus-Schalter

– Automatischer Überhitzungsschutz

– Leistungsaufnahme: 1.200 Watt

– Stromversorgung: per 230-Volt-Netzkabel

– Maße: 17,5 x 36 x 24 cm, Gewicht: 1,2 kg

– Popcorn-Maschine “Vintage” inklusive Oberteil, Messschale und Anleitung

Preis: 32,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6933-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6933-3002.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.