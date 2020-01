Rosenstein & Söhne Profi-Popcorn-Maschine “Cinema”

Echtes Kino-Feeling – Popcorn stilecht serviert

Am 19.01. ist Tag des Popcorns: Mit der Popcorn-Maschine “Cinema” von Rosenstein & Söhne genießt man echtes Kino-Feeling auch Zuhause!

– Ideal fürs Heimkino

– Maschine und Wagen im Stil der 50er-Jahre

– Schnell und einfach frisches Popcorn genießen

– Maschine mit effektvoller Innenbeleuchtung

– Wagen mit Zutatenfach

Endlich bestes Kino-Popcorn auch für zu Hause! Der Popcorn-Maker von Rosenstein & Söhne

poppt den Mais bei optimaler Hitze: schnell, frisch, knackig – und auf Wunsch knallsüß

karamellisiert!

Einfach zum Popcorn-Genuss: Nach kurzem Vorheizen, mit ein wenig Öl und einem Löffel

Popcorn-Mais, hüpft das Popcorn duftend aus dem Edelstahl-Topf in die herausnehmbare Schale.

Atmosphäre für das Heimkino: Das coole rote Retro-Design und die effektvolle Innenbeleuchtung

lässt das Popcorn-Machen zu einem echten Erlebnis werden. Und mit dem passenden

Popcornmaschinen-Wagen sorgt man für stilechten Knabberspaß beim Filmabend mit der Familie

und Freunden.

Der ideale Ort für die Maschine: Einfach die Popcorn-Maschine auf den Wagen stellen. Durch die

integrierten Räder lässt er sich einfach ziehen. Dank großem Stauraum hat man zudem Mais,

Zucker & Co. immer griffbereit.

– Popcorn-Maker inklusive Wagen, 2 Messlöffel, Popcorn-Schale, Edelstahl-Topf und

deutscher Anleitungen

Profi-Popcorn-Maker “Cinema”

– Ideal für Popcorn mit knackiger Karamellkruste

– Retro-Design im Stil der 50er-Jahre

– Effektvolle Innenbeleuchtung, elegante Servierschale, praktische Magnettür

– Hochwertiger Edelstahl-Topf

– Topf kippbar und zum Reinigen herausnehmbar

– Praktischer Messlöffel zum genauen Dosieren von Öl und Mais

– Stromversorgung: 230 V, Leistung: 300 W

– Maße: 280 x 425 x 250 mm, Kabellänge: 0,8 m

Rollwagen im Retro-Design für Popcorn-Maschine

– Vintage-Stil im Stil der 50er-Jahre: passend zur Maschine

– Stauraum für Zutaten, mit transparenter Tür

– Räder und Griff zum bequemen Ziehen

– Einfacher Zusammenbau

– Farbe: rot

– Maße: 45 x 38 x 75 cm, Gewicht: 3,3 kg

– Popcorn-Trolley inklusive Werkzeug für Zusammenbau und deutscher Anleitung

Preis: 119,95 EUR

Bestell-Nr. NX-9393-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX9393-3002.shtml

