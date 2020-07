Ring Alarm startet in Deutschland: Flexible Alarmanlage zum fairen Preis

Ring bietet sein kostengünstiges und einfach zu installierendes Sicherheitssystem jetzt auch in Deutschland an.

München, 1. Juli 2020 – Ring, dessen Ziel es ist, Nachbarschaften sicherer zu machen, hat heute den deutschen Marktstart seines einfach zu installierenden und preisgünstigen Alarmsystems Ring Alarm bekannt gegeben. Ring Alarm kann flexibel an das Zuhause angepasst werden und erlaubt so eine maßgeschneiderte Heim-Überwachung, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Wie schon die Video-Türklingeln und Sicherheitskameras von Ring, wird auch Ring Alarm in der Ring App eingerichtet und fügt sich nahtlos in das Sicherheitskonzept ein. Es muss weder durch einen Fachmann installiert werden, noch binden sich die Nutzer langfristig an das System. Einfach die Basisstation per WLAN oder Ethernet-Kabel verbinden, die Tür-/Fensterkontakte anbringen und den Bewegungsmelder an einer Wand befestigen. Schon erhalten die Besitzer anpassbare Benachrichtigungen auf ihrem Smartphone oder Tablet, sobald jemand den Raum betritt, ein Fenster öffnet oder den Alarm via Ring Alarm Keypad auslöst. Das System lässt sich in drei Modi per App oder Keypad scharf schalten und deaktivieren.

Ring Alarm kann unabhängig von anderen Lösungen genutzt werden und ist ideal für alle, die nach einem einfach zu installierenden Alarmsystem ohne langfristige Bindung suchen. Für noch mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden kann es auf Wunsch zusätzlich mit einer Ring Video-Türklingel sowie Sicherheitskameras von Ring kombiniert werden. So startet zum Beispiel automatisch die Aufzeichnung aller Ring Sicherheitskameras, sobald ein Alarm ausgelöst wird – auch wenn die Kameras selbst noch keine Bewegung erkannt haben. Ring Alarm lässt sich auch mit ausgewählten Alexa-fähigen Geräten verknüpfen, um das Alarmsystem per Sprachbefehl zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Ring Alarm wird in Deutschland 299,00 Euro (UVP) kosten. Im Paket sind enthalten:

– Basisstation

– Keypad

– Tür-/Fensterkontakt

– Bewegungsmelder

– Signal-Verstärker

“Unser Ziel ist es weiterhin, Nachbarschaften weltweit sicherer zu machen und für die Sicherheit zu Hause ist ein effektives, erschwingliches Alarmsystem wichtig”, betont Jamie Siminoff, leitender Erfinder und Gründer von Ring. “Darum freuen wir uns besonders, dass wir jetzt mit Ring Alarm in Deutschland eine bezahlbare Lösung ohne langfristige und teure Vertragsbindung anbieten können und so die Sicherheit zu Hause und in der Nachbarschaft erhöhen. Ring Alarm lässt sich flexibel mit einer Video-Türklingel und Sicherheitskameras von Ring ergänzen – für eine umfassende Sicherheitslösung, die perfekt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist”, so Jamie Siminoff.

Mit einem Ring Protect Plus Plan erhalten die Nutzer unterstützende Überwachung, ein Mobilfunk-Reservesystem sowie 30 Tage Speicherung der Videos für nur 10 Euro im Monat. So können sie sich rund um die Uhr darauf verlassen, dass sie ihr Zuhause im Blick behalten und optimal geschützt sind. Die folgenden Dienstleistungen sind in Ring Protect Plus Plan enthalten:

– Unterstützende Überwachung: Automatisierte Anrufe an drei Notfallkontakte im Falle eines Alarms, sodass auch in der Abwesenheit des Nutzers eine Vertrauensperson nach dem Rechten sehen kann.

– Mobilfunk-Reservesystem: Sollte die Internetverbindung ausfallen, funktioniert die Basisstation weiter.

– 30 Tage Video-Speicherung in der Cloud für alle Ring Geräte im selben Haushalt.

– Erweiterte Garantie für alle Ring Geräte im selben Haushalt, solange der Ring Protect Plus Plan aktiv ist.

– 10 Prozent Rabatt für alle Einkäufe auf Ring.com.

Preise und Verfügbarkeit

Ring Alarm kann ab heute bis 22. Juli für einen Einführungspreis von 229,00 Euro auf Amazon.de vorbestellt werden. Die reguläre unverbindliche Preisempfehlung beträgt 299,00 Euro. Mehr Informationen gibt es auf Ring.com. Ring Alarm wird ab 21. Juli 2020 an Kunden in Deutschland und Österreich ausgeliefert und auf Ring.com, Amazon.de sowie bei ausgewählten Fachhändlern verfügbar sein. Der Ring Protect Plus Plan kostet 10 Euro monatlich je Haushalt. Erfahren Sie unter diesem Link mehr über Ring Protect Plus.

Seit der Gründung im Jahr 2013 ist es das Ziel von Ring, Nachbarschaften sicherer zu machen. Von der Video-Türklingel bis hin zum Ring-Alarm-System umfasst das Produktportfolio von Ring erschwingliche und vollwertige Sicherheitslösungen. Ring hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sicherheitsprodukte für den Heimbereich zu entwickeln, die jeder einfach und effektiv nutzen kann. So leistet Ring seinen Beitrag, um den Zusammenhalt in Nachbarschaften zu stärken. Ring ist ein Unternehmen von Amazon. Weitere Informationen finden Sie auf www.ring.com Mit Ring sind Sie immer zu Hause.

Firmenkontakt

Ring

René Burwiek

Singel 542

1017 Amsterdam

+49 (0)911 310 910 0

ring@rtfm-pr.de

http://www.ring.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Erik Walter

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 (0)911 310 910 0

ring@rtfm-pr.de

http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.