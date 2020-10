Räume zum Erfolg – Mitarbeiterbindung durch Atmosphäre

Zufriedenheit und Produktivität durch die für Ihr Unternehmen richtige Umgebung

Leonhard

Eine gelungene Mitarbeiterbindung senkt die Fluktuation und wirkt unmittelbar gewinnsteigernd. Um loyale und qualifizierte MitarbeiterInnen langfristig im Unternehmen zu halten, werden klassische Massnahmen, wie z.B. flexible Arbeitszeiteinteilung, Entwicklungsprogramme für Talente und systematische Führungskräfteentwicklung von erfolgreichen Unternehmen schon längst implementiert.

Wohlbefinden stärkt Bindung

Eine Studie des Harvard Center für Gesundheit bestätigt was wir darüber hinaus schon lange ahnten: Auch Wohlbefinden stärkt die Konzentration und kognitive Leistungsfähigkeit von MitarbeiterInnen (teilweise um bis zu 40%!), als auch die Bindung an ihr Unternehmen. Unter anderem diese fünf Faktoren tragen dazu bei:

1. Spaß an der Arbeit aufgrund guter kollegialer Beziehungen und einem damit einhergehenden positiven Arbeitsklima

2. Eine ansprechende Arbeitsumgebung

3. Beleuchtung mit natürlichem Licht

4. Belüftung mit natürlicher Aussenluft

5. Reduktion der Außengeräusche und der in den Büroräumen produzierten Geräusche

Quelle: https://forhealth.org/9_Foundations_of_a_Healthy_Building.February_2017.pdf

Überzeugen Sie sich von der Wirkung, das Wohlbefinden steigernder Aspekte “Im Leonhard”. Das Neubauprojekt am Steinengraben besticht durch die Nähe zur Basler Innenstadt, die hervorragende Anbindung sowohl zum Bahnhof SBB als auch zur Autobahn, durch seine moderne Konzeption, ein atemberaubendes Design und eine exzellente Ausstattung.

Mehr als nur Arbeiten

Die Integration einer Liegenschaft an der Leonhardstrasse 27 ermöglicht Wohnen und Arbeiten am selben Standort. Die attraktiven und bezugsbereit ausgestatteten Attikawohnungen verteilen sich auf zwei und die moderne Bürofläche von gut 2.400 Quadratmetern auf fünf Stockwerke. Diese kann nach Bedarf als Grossraumbüro genutzt oder in Einzelbüros unterteilt werden.

Büros der Zukunft

Die Ausstattung der Bürofläche bewegt sich auf hohem Niveau. Die Materialien, die Farbgebung, die Konzipierung der Fenster und der internen Beleuchtung werden gemäss den aktuellsten Anforderungen an Arbeitsplätze sichergestellt. Die Böden der Büros werden mit Eichenparkett ausgelegt, der Sonnenschutz je nach Lage der Fenster durch Fassadenmarkisen oder Lamellenstors gewährleistet und das Lüftungssystem mit integrierter Raumkühlung wird zentral gesteuert. Alle Stockwerke sind über barrierefreie Personenlifte und Treppenhäuser erschlossen.

Exzellente Erreichbarkeit und gute Lage

Das Objekt “Im Leonhard” liegt am sogenannten Cityring und verfügt im Untergeschoss über insgesamt 29 Parkplätze. In wenigen Minuten erreicht man die Autobahnzubringer Richtung Schweiz, Frankreich und Deutschland und auch die Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist geradezu exzellent. Sowohl der Bahnhof SBB als auch die Station Heuwaage, an der die wichtigsten Tramlinien der Stadt verkehren, sind fußläufig erreichbar. Erholung und Abwechslung in unmittelbarer Umgebung bieten der Schützenmattpark mit Freizeit- und Sportangeboten und einer großen Liegewiese, der Zoologische Garten und die Basler Innenstadt mit exquisiten Shopping-Möglichkeiten und einer Vielzahl an Restaurationsbetrieben.

Zu Ihren Flächen

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau und das Immobilienmanagement ist seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

