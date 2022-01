Pressemeldung – Coaching Franchise

Julien Momm macht das Coaching zum Franchise-System

Nachdem Julien Momm als Beziehungscoach über viele Jahre die Branche bestimmt hat, startet er nun mit einem neuen Projekt. Parallel zum bisherigen Coachinggeschäft betreibt der Erfolgscoach jetzt das erste Franchise-System am Coachingmarkt. Jetzt ist er auf der Suche nach neuen Partnern und motivierten Persönlichkeiten, die sich für seine Idee und sein Projekt begeistern lassen. Ziel der Suche: eine schnelle und reibungslose Integration neuer Coaches in das lukrative Franchise.

Neue Chancen für die Karriere im Beziehungscoaching

Mit nur 28 Jahren hat Julien Momm eine seit vielen Jahren bestehende Idee jetzt real werden lassen. Immer wieder war es für ihn aufgrund der hohen Nachfrage ein echtes Problem, alle Anfragen und die damit verbundenen Coachings abzudecken. Mit einem eigenständig organisierten und geleiteten Franchise hat er nun die Möglichkeit, seinen Kunden deutschlandweit Coaching-Qualität zu bieten.

Nach diversen Auftritten im Reality-TV sowie Berichten über seine Beziehungscoachings ist der erfahrene Coach nun auf der Suche nach weiteren, motivierten Coaches. Hierzu Julien Momm bei der Präsentation seines neuen Projekts wörtlich: „Wir suchen Menschen, die anderen Menschen helfen möchten. Seien es Beziehungsprobleme, Beziehungsstreit oder die Unzufriedenheit mit der aktuellen Lage.“ Für neue Coaches ist dadurch die perfekte Zeit gekommen, sich selbst zu beweisen.

Diese Kriterien benötigen die neuen Coaches

Wer jetzt an ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Psychologie oder Pädagogik denkt, ist auf dem falschen Weg. Für Julien Momm zählen keine bloßen Zahlen und theoretische Inhalte, die in Hörsälen oder auf der Schulbank vermittelt werden. Wichtig ist, ein Gespür für die Probleme der Menschen zu haben, empathisch zu sein, offen zu bleiben und genau die richtigen Worte zu finden.

Bereits zahlreiche Kundinnen und Kunden haben in den vergangenen Jahren von diesem System profitieren können und blicken positiv auf ihre erfolgreichen Coachings zurück. Mit einem breit aufgestellten und qualitätsgeschulten Netzwerk aus neuen Coaches versucht das Franchise, ein ganz neues System am Markt zu etablieren. So hat jeder die Chance, sich ganz unverbindlich für die Arbeit im neuen Franchise von Julien Momm zu bewerben und seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Auf dem Weg in die Zukunft des Coachings

Nach vielen Jahren harter Arbeit im Beziehungscoaching hat es Julien Momm geschafft, bereits im klassischen Coaching-Geschäft mehr als 300.000 Euro Jahresumsatz zu erzielen. Doch Geld allein reicht ihm auch in Zukunft nicht aus. Das neue Franchise soll dazu führen, dass noch mehr Menschen bei ihren Problemen beraten, begleitet und entlastet werden können. Wer selbst von einer ganz neuen Art der Ausbildung im ersten Coaching Franchise von Julien Momm profitieren will, hat jetzt die Chance.

Nachdem Julien Momm als Beziehungscoach über viele Jahre die Branche bestimmt hat, startet er nun mit einem neuen Projekt. Parallel zum bisherigen Coachinggeschäft betreibt der Erfolgscoach jetzt das erste Franchise-System am Coachingmarkt. Jetzt ist er auf der Suche nach neuen Partnern und motivierten Persönlichkeiten, die sich für seine Idee und sein Projekt begeistern lassen. Ziel der Suche: eine schnelle und reibungslose Integration neuer Coaches in das lukrative Franchise.

Kontakt

Julien Momm

Julien Momm

Friesenwall 81

50672 Köln

+4917682359304

julien.momm@gmx.de

http://www.julienmomm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.