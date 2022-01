Der erfolgreiche Immobilienverkauf der Zukunft

Vieles Bereiche des Lebens befinden sich aktuell im Wandel – die Immobilienbranche ebenso. Menschen, die vorhaben ihre Immobilie zu verkaufen, sind meist zögerlich, da sie mit überhöhten Maklerkosten rechnen und befürchten, dass sich der Verkauf lange hinziehen wird. Doch das muss nicht sein. Modernste Verkaufstools beschleunigen den Immobilienverkauf und halten die anfallenden Kosten im Rahmen, um einen hohen Gewinn zu erzielen. Immobilienmakler und Marketingexperte Michael Feike spricht über die modernen Verkaufstools, die Immobilienbesichtigungen zu einem wahren Erlebnis werden lassen.

Moderne Tools der Immobilienvermarktung

Da die Digitalisierung auch in der Immobilienbranche zahlreich Vorteile bietet, kommt sie bei trendyimmo zum Einsatz, um für Immobilienverkäufer das bestmöglich Verkaufsergebnis zu erzielen. Die digitale Vermarktung ermöglicht eine überregionale Ansprache von potenziellen KäuferInnen mittels einer Social Media Kampagne. Dank modernder Vermarktungstools wird eine Immobilie ortsunabhängig besichtigt, was Zeit und Geld spart. Zu den modernen Tools gehören der 3D-Grundrissplan, Drohnenaufnahmen vom Objekt und der virtuelle 360-Grad-Rundgang. Bei einem professionellen Fotoshooting wird die Immobilie ausgeräumt fotografiert und danach wieder eingeräumt, da die meisten Objekte noch bewohnt sind. Die Fotos dienen beispielsweise dem Expose, welches eine optimale Präsentation der Immobilie möglich macht.

Der 360 Grad Rundgang bietet noch mehr Vorteile

KaufinteressentInnen erleben einen virtuellen Rundgang in der Immobilie von zu Hause aus. Ein Immobilienmakler von trendyimmo wird via Videokonferenz zugeschaltet und führt InteressentInnen virtuell durch die Immobilie, erklärt die Details und beantwortet Fragen.

Michael Feike und sein Team stehen aus Überzeugung und mit langjähriger Erfahrung dafür ein, dass ImmobilienverkäuferInnen sich sorglos zurücklehnen und gleichzeitig den höchstmöglichen Verkaufspreis für ihre Immobilie erhalten. Unabhängig vom Verkaufswert der Immobilie erhalten alle VerkäuferInnen das volle Leistungspaket mit allen modernen Verkaufstools. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite von https://trendyimmo.de/.

trendyimmo – Ihre Immobilienmakler

mit dem Plus an Marketing-Know-how.

