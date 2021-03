Prämierte Performance: Alpenföhn Gletscherwasser 280

Neu bei Caseking!

Berlin, 03.03.2021

Alpenföhn ergänzt die Gletscherwasser-Produktfamilie um ein neues Modell. Nachdem die 360 mm und 240 mm Varianten schon reichlich Awards in der Fachpresse abstauben konnten, kommt jetzt mit 280 mm der optimale Formfaktor für kompakte Midi-Tower und für Wasserkühlung optimierte Mini-ITX-Systeme. Dabei setzt Gletscherwasser natürlich weiterhin auf starke Leistung und einen leisen Betrieb. Dafür bringt die Premium Komplett-Wasserkühlung einen großen 280er-Radiator und zwei 140 mm Wing Boost 3 ARGB Lüfter mit. Jetzt bei Caseking bestellen!

Wie schon ihre zwei Geschwister, wurde die Alpenföhn Gletscherwasser 280 Komplett-Wasserkühlung in Zusammenarbeit mit Roman “der8auer” Hartung entwickelt und dabei auf eine sehr hohe Kühlleistung und einen gleichzeitig leisen Betrieb hin optimiert. Dafür sorgen das Zwei-Kammerpumpendesign, die Kupferbodenplatte des Kühlers und die PWM-Lüfter aus der Wing Boost 3 ARGB-Serie. Das elegante Design mit der adressierbaren RGB-Beleuchtung und den wechselbaren Logoplatten sorgt zudem für stylische Akzente in jedem System.

Alle Features der Alpenföhn Gletscherwasser 280 Komplett-Wasserkühlung im Überblick:

-AIO von Alpenföhn in Zusammenarbeit mit Roman “der8auer” Hartung

-280-mm-Aluminiumradiator mit 27 mm Dicke

-Zwei Wing Boost 3 ARGB 140-mm-PWM-Lüfter

-Hohe Leistung durch CPU-Kühler mit Kupferboden und Mikrokanälen

-Integrierte ARGB-Beleuchtung in Pumpe und Lüftern

-Fernbedienung für die Beleuchtung liegt bei

-Pumpe mit Zwei-Kammerdesign und variabler Drehzahl

-Mit Thermal Grizzly Hydronaut Wärmeleitpaste

-Kühler mit drehbaren und austauschbaren Logo-Platten

Die starke Kühlleistung hat die Alpenföhn Gletscherwasser der Kühlerbodenplatte aus Kupfer mit großflächigen Mikrokanälen zu verdanken. Diese sorgen für einen schnellen Abtransport der Wärme vom Prozessor zum Kühlmittel. Das ausgeklügelte Zweikammerdesign der Pumpen-Kühler-Kombo reduziert die Geräuschemissionen der Pumpe und sorgt für einen leisen Betrieb bei nur 17,8 dB(A). Flüsterleise.

Auch die PWM-geregelten 140-mm-Lüfter leisten ihren Beitrag zum leisen Betrieb der Alpenföhn Gletscherwasser. Die flüssig gelagerten Lüfter befördern bis zu 175,6 m³/h an Luft mit bis zu 2,85 mmH2O statischem Druck bei einer variablen Drehzahl zwischen 500 und 2000 U/min. Diese beachtlichen Werte garantieren eine maximale Kühlleistung und leisen Betrieb in jedem Szenario.

Neben der starken Leistung punkten die Gletscherwasser AIO-Kühler auch mit ihrem eleganten Äußeren. Alle Teile sind komplett in Schwarz gehalten. Die digital adressierbare RGB-Beleuchtung von Lüftern und Pumpengehäuse kommt dadurch besonders gut zur Geltung.

Die Beleuchtung wird via 3-Pin-RGB (5V) an das Mainboard angeschlossen und per Software mit dem gesamten Setup synchronisiert. Alternativ kann sie auch mit der beiliegenden Fernbedienung gesteuert werden. Das optische Highlight ist jedoch eindeutig die Logoplatte des Kühlers. Diese ist in 90-Grad-Schritten drehbar und kann der Montageausrichtung der Kühlung angepasst werden.

Zusätzlich sind mehrere vorgefertigte Logoplatten und eine transparente zur freien Gestaltung im Lieferumfang enthalten, die einfach gewechselt werden können. Ideal um eigene Logos, Spielernamen, Clan-Motive und vieles mehr stolz zu präsentieren.

Die im Lieferumfang enthaltene Thermal Grizzly Hydronaut Wärmeleitpaste bietet eine exzellente Wärmeleitfähigkeit.

Die Alpenföhn Gletscherwasser Komplett-Wasserkühlungen bei Caseking:

https://www.caseking.de/alpenfoehn-gletscherwasser

Die Alpenföhn Gletscherwasser 280 Komplett-Wasserkühlung ist in Schwarz für 184,90 Euro ab dem 04.03.2021 erhältlich. Die Version in Weiß folgt in Kürze. Jetzt bei Caseking bestellen!

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstr.1 1

10589 Berlin

+49 (0) 5770404-29

marketing@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.