Magnetmotor selber bauen. Immer öfter hört man von der Seite www.Magnet-Motor4U.de die nicht nur online die Runde macht und auf den Erkenntnissen von Infinity SAV, Muammer Yildiz, Howard Johnson, Friedlich Lüling, Mike Brady, V-Gate beruht.

Alle diese Erfinder gehören zu den größten Genies des 20. Jahrhunderts und haben ihre eigene Patente angemeldet. Sie bereiteten durch ihre Arbeit den Weg für viele Annehmlichkeiten, die wir heute täglich und selbstverständlich nutzen.

Diese Erfinder meldeten ihre Patente für ihre Freie Energie Maschinen (Magnetmotor). Ihre Karriere endeten damit und die Unterlagen über den Magnetmotoren verschwanden für lange Zeit.

Vor einiger Zeit dann tauchten die Unterlagen wieder auf und in Form der Magnetmotor Bauanleitung stiften sie bei Energiekonzernen wieder Unruhe. Der Freie Energie Bauplan und weitere Magnetmotor Baupläne in der neuesten Ausgabe 2021, die über www.magnet-motor4u.de bezogen werden kann, setzen die Patent als Magnetmotor Bauplan praktisch um. Man kann auch in diesem Magnetmotor Bauplan in 3D Ansicht sehen wie dieser Magnetmotor genauestens gebaut ist. Mit dabei sogar 3D Modelle von den beliebtesten Magnetmotoren inklusive 3D Software. Und auch nun Neu mit DVD Software für den Computer oder Laptop.

Grundlage sind die Theorien der Erfinder. Die Frage, die der Magnetmotor Bauplan beantwortet, ist das WIE. Mit der Arbeit über Jahre ist jene Magnetmotor Bauanleitung entstanden, die genau dieses Problem lösen soll. Mit der Freie Energie Generator Bauanleitung des Magnetmotors hat man auch viel einfachere Möglichkeiten, diese ungeahnten Energiereserven für sich selbst zu nutzen. Die Magnetmotor Bauanleitung verrät zunächst, wie das Energiepotenzial überhaupt zustande kommt und wie sich jeder selbst an dieser Energie bedienen kann.

Der Freie Energie Bauplan ist in der Tat ein Bauplan für den bekanntesten Magnet Motor, den sich jeder mit etwas handwerklichem Geschick selbst aufbauen kann. Viele Einzelteile dazu sind ohne weiteres und in der Regel in jedem Baumarkt zu bekommen. Durch diesen Magnetmotor Bauplan kann der Magnetmotor richtig und korrekt aufgebaut für eine Energiequelle sorgen und das Ziel sich von den vielen Stromkonzernen unabhängig machen zu können.

Kontakt:

E-Mail: info@magnet-motor4u.de

Webseite: https://www.magnet-motor4u.de

Kontakt

Jürgen Wenz

Untere Grabenstraße 61

56299 Ochtendung

015229918523

juergen@magnet-motor4u.de

https://www.magnet-motor4u.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.