Pink Lady® als Duft- und Blumenbouquet für Zuhause

Was haben Äpfel und Blumen gemeinsam? In Kooperation mit der Floral Designerin Valentina Teinitzer aka Studio de Pasquale kreiert Pink Lady in diesem Frühling einen Blumenstrauß: The Fruitful. Das Bouquet für Zuhause greift die Farben und Aromen der Pink Lady Äpfel auf.

Stuttgart / Avignon, 12. Mai 2022. Leuchtendes Pink, sattes Grün und ein süßlich-fruchtiger Duft sind Merkmale des Pink Lady Apfels. Von seinen Aromen und Farben inspiriert designte Valentina Teinitzer, Floral Designerin und Gründerin des Studio de Pasquale in Stuttgart, ein Blumenbouquet. Mit Frühjahrsblumen wie Papageien-Tulpen, Ranunkeln, Scabiosa, Clematis, getrocknetem Amaranthus und rosa Obstbaumzweigen gelingt es Valentina, die Vielfalt der Farben und Düfte von Pink Lady in einem Floral Design zu verdichten.

Valentina erklärt, wie die Kooperation mit Pink Lady entstand: „Ich finde meine Inspiration in Farben und Materialien genauso wie in Menschen und dem alltäglichen Leben: etwa beim Biss in einen Apfel. So inspirierten mich das charakteristische Pink und der fruchtige Duft des Pink Lady Apfels zum Bouquet The Fruitful. Ich liebe diese aromatisch duftenden Äpfel. Pink Lady sind in meiner zweiten Heimat Italien genauso beliebt wie in Deutschland und werden dort auch angebaut.“

Einhundert Prozent Nachhaltigkeit

Valentina setzte die Nachhaltigkeitscharta von Pink Lady Europe in ihrem Bouquet The Fruitful um. Mit dieser Charta verpflichten sich alle, mehr als 3.000, europäischen Pink Lady Apfelbäuerinnen und -bauern selbst zum Schutz von Natur, Ressourcen und Biodiversität. Sie wenden agrarökologische Anbaumethoden an und geben natürlichen Lösungen zum Schutz ihrer Obstgärten den Vorrang.

The Fruitful besteht aus nachhaltig angebauten und saisonal ausgewählten Blumen, Pflanzen und Äpfeln. Da nur vorbestellte Sträuße vorbereitet werden, wird Abfall komplett vermieden. Genauso wie die Kartonschalen der Pink Lady Äpfel ist auch die Verpackung des Bouquets nachhaltig: Das Einwickelpapier im Pink Lady Design des Künstlers Martin Satí trägt das EU-Ecolabel und ist, wie auch der Versandkarton, FSC-zertifiziert. Um das Arrangieren der Blumen zu Hause zu erleichtern, liegt jedem Strauß ein QR-Code mit Link zu einem DIY-Video bei. Darin zeigt Valentina Tricks, wie die Blüten und Zweige in einer Vase arrangiert und mit dem mitgelieferten Pink Lady Apfel effektvoll inszeniert werden.

Studio de Pasquale

Studio de Pasquale wurde 2020 von Valentina Teinitzer De Pasquale in Stuttgart gegründet. Die 28-jährige Floral Designerin mit italienischen Wurzeln macht es sich zur Mission, tiefe Gefühle und außergewöhnliche Ideen durch die emotionale Kraft von Blumen zu kommunizieren. Studio de Pasquale kreiert neben individuellen Bouquets und Floral Styling Workshops vor allem Floral Designs für Fotoshoots, Filmproduktionen, Laufsteg-Shows und Events.

Pink Lady® Europe im Kurzprofil:

In über 25 Jahren haben sich mehr als 3.000 Erzeuger, 85 Sortier- und Packstationen, 14 zugelassene Obst-Distributoren und 11 Baumschulen in Frankreich, Spanien und Italien zum genossenschaftlichen Verbund Pink Lady® Europe zusammengeschlossen. Das innovative Modell einer fairen und solidarischen Gemeinschaft gewährleistet für Obstbauern wie Händler eine gerechte Vergütung. Alle Pink Lady® Europe Mitglieder verpflichten sich zu einer verantwortungsbewussten Erzeugung und garantieren beste und streng kontrollierte Qualität. Die Bauern widmen sich ihrer täglichen Arbeit mit Leidenschaft und höchster Präzision, um allen Feinschmeckern Äpfel mit einzigartigen geschmacklichen Qualitäten bieten zu können. Weitere Informationen zu Pink Lady® auf www.apfel-pinklady.com oder www.pinkladyeurope.com

