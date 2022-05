Creasono 2-DIN-Autoradio CAS-5045.acp mit Apple CarPlay

Das Radio für besten digitalen Musikgenuss & Apple-Apps auf dem Radio

– Apple CarPlay: Direkter Zugriff auf iPhone-Anwendungen wie Navigation u.v.m.

– Einfache Bedienung per kapazitivem Touchdisplay mit 17,1 cm / 6,75″ Diagonale

– DAB+ für besten digitalen Radio-Empfang

– Bluetooth 4.2 für kabellose Musik-Übertragung

– Externes Mikrofon für Freisprechfunktion

– Video-Anschlüsse für Rückfahrkamera, Dashcam & Co.

Das multifunktionale Entertainment-System fürs Auto: Per UKW hört man mit dem 2-DIN-MP3-Autoradio von Creasono seinen lokalen Lieblings-Radiosender oder per DAB+ deutschlandweit in bester Digitaler Qualität! Ebenso kann man seine Wunschmusik von USB-Stick, Speicherkarte und sogar kabellos per Bluetooth vom Smartphone abspielen.

Auch sicher telefonieren: Einfach das mitgelieferte Mikrofon an den geeigneten Platz im Auto verlegen und schon hat man nicht nur ein Autoradio, sondern gleichzeitig eine vollwertige Freisprecheinrichtung. So telefoniert man sicher mit beiden Händen am Steuer!

Noch mehr Möglichkeiten per Apple CarPlay für das iPhone: Einfach per USB anschließen und im iPhone-Menü die Option CarPlay aktivieren. Schon profitiert man von den installierten Apps auch auf dem Autoradio und verwendet beispielsweise die Navigations-App über das große Radio-Display. Oder den Sprach-Assistenten Siri u.v.m.

Kapazitiver Touchscreen für einfache Bedienung: Alle Funktionen lassen sich intuitiv per Fingertipp auf dem großen Display mit 17,1 cm Diagonale steuern. Auch Telefongespräche nimmt man so bequem direkt am Radio an.

Mit Anschluss für Rückfahrkamera, Entertainment-System und mehr: Bis zu 2 Kameras lassen sich per Video-Cinch-Kabel verbinden. Schon hat man im und um das Fahrzeug herum alles im Blick! Und zur Unterhaltung der Mitfahrer auf der Rückbank können bis zu 2 externe Monitore angeschlossen werden.

– TFT-Farb-Touchdisplay mit 17,1 cm / 6,75″ Diagonale

– Radio-Empfang per DAB: 174 – 240 MHz, UKW (FM): 87,5 – 108 MHz

– RDS (Radio Data System): Alternativ-Frequenzen, Verkehrsinfo u.v.m.

– Bluetooth 4.2 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

– Medien-Wiedergabe von USB-Stick und microSD(HC/XC)-Karte bis 256 GB (jeweils bitte dazu bestellen)

– Unterstützt alle gängigen Audio-Formate, z.B. MP3, WAV, WMA, AAC und FLAC

– Unterstützt alle gängigen Video-Formate, z.B. AVI, MKV, MOV, WMV, MPEG1/2/4, DivX und VOB

– Unterstütztes Bild-Format: JPG

– Kompatibel zu Apple CarPlay: Zugriff auf iPhone-Anwendungen wie Navigation u.v.m.

– Externes Mikrofon für Freisprechfunktion

– Musikleistung: 4x 25 Watt (RMS), Impedanz: 4 – 8 Ohm

– Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz

– 2 Video-Cinch-Eingänge, z.B. für Rückfahrkamera, Innenraumkamera, Dashcam & Co.

– 2 Video-Cinch-Ausgänge, z.B. für Entertainment-System für Mitfahrer auf der Rückbank

– Anschlüsse für Einbau: ISO-Buchse für Stromversorgung und Audio-Ausgabe, Stereo-Cinch-Eingang, 2x Stereo-Cinch– Ausgang, je 2x Video-Cinch-Eingang und -Ausgang, 2x Cinch-Subwoofer-Ausgang, ISO-Antennenanschluss-Buchse

– Maße: 17,7 x 10 x 16,7 cm (passend für 2-DIN-Schacht), Gewicht: 1,2 kg

– 2-DIN-Autoradio CAS-5045.acp inklusive externem Mikrofon, 2-DIN-Adapter (Strom/Audio), Rahmen, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107396431

Preis: 289,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3128-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3128-1520.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/tmnnNQtWKBnmECx

