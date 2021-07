PEARL. GmbH investiert in den Standort Buggingen

Bedeutende Investition in die Zukunft

Um Kundinnen und Kunden eine noch schnellere und effizientere Warenzusammenstellung und Belieferung zu ermöglichen, investiert die PEARL. GmbH in den Umbau des Logistik-Zentrums in Buggingen bei Freiburg.

Mit rund 2 Millionen Euro ist das Projekt eines der umfassendsten und größten Modernisierungsvorhaben der Unternehmensgeschichte und eine bedeutende Investition in die Zukunft.

Das über 4.600 Quadratmeter große Versandzentrum in der PEARL-Straße 1-3 wird in nur 6 Wochen als kompletter Neuaufbau mit neuer Technologie realisiert – nur das Außenskelett der Versandhalle bleibt bestehen. Vom 19.07. bis 28.08.2021 wird die alte Versandanlage entfernt und gegen ein effizienteres neues System zur kostengünstigeren und schnelleren Auftragsabwicklung ersetzt.

Mehr als 300 Arbeitsplätze in Buggingen und den umliegenden Lagerstandorten werden durch die Umbaumaßnahmen langfristig gesichert, was eine weitreichende Entscheidung für die Region Südbaden bedeutet.

Das Versandzentrum in Buggingen hat aktuell eine Tages-Kapazität von 30.000 Paketen, nach dem Umbau erhöht sich diese auf 50.000 Pakete.

Das bisherige, vor rund 20 Jahren entwickelte Versandsystem wurde damals auf Effizienz getrimmt. Die neuen Prozesse, welche PEARL in den letzten 3 Jahren für das Express-Versandzentrum Eschwege entwickelt und optimiert hat, sind bei einer höheren Versand-Kapazität auf die exakte Einhaltung der zugesicherten Liefertermine optimiert – was in Zukunft auch aus Buggingen die Expressbelieferung (heute bestellt, morgen geliefert) für weite Teile Deutschlands ermöglichen wird.

Mit dieser Modernisierung sieht PEARL den Logistikstandort Südbaden für viele weitere Jahre als gesichert an und ist glücklich darüber, der Region, die über die letzten 30 Jahre den Aufbau des Unternehmens ermöglicht hat, auch im gewerblichen Bereich weiterhin die Treue halten zu können.

Luftbild* der Hauptzentrale mit Versandzentrum in Buggingen:

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z. B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

