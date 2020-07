Parasoft ist Forrester Wave(TM) Sieger 2020

Parasoft überzeugt mit seinen Software-Testing-Tools

Monrovia (USA)/Berlin, Juli 2020 – Parasoft, führender Anbieter von automatisierten Softwaretests, wurde von “”Forrester WaveTM”: Continuous Functional Test Automation Suites, Q2 2020 zum Leader ernannt. Im Evaluierungsprozess von Forrester Research wurde die funktionale Testsuite von Parasoft mit SOAtest, Virtualize und Selenic einbezogen.

Dem Bericht von Forrester zufolge, der unter der Leitung von Diego LoGuidice entstand, “brillierte Parasoft’s kontinuierliches Testen bei API-Tests, Service-Virtualisierung und Integrationstests sowie im kombinierten Automatisierungskontext. Zudem verfügt Parasoft über eine sehr starke Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) und Application Lifecycle Management (ALM)-Plattformintegration sowie Berichterstattung durch sein Analysesystem PIE (Process Intelligence Engine)”.

Forrester evaluierte die 15 bedeutendsten Anbieter von Continuous Functional Test Automation (CFTA). Jeder wurde anhand von 26 Kriterien recherchiert, analysiert und bewertet. Im Report wird Parasoft als “die beste Testplattform für Entwickler anerkannt und zählt nach wie vor zur bevorzugten Wahl”, die nun auch Funktionen für weniger technisch versierte Teamkollegen enthält.

Elizabeth Kolawa, Präsidentin und CEO von Parasoft: “Wir fühlen uns von Forrester”s Anerkennung als Führer geehrt. Sie zeigt unser fortwährendes Engagement für Innovationen, die die Testautomatisierung auf hohem Niveau vorantreiben und langjährige Partnerschaften mit unseren Kunden aufbauen.”

Der Bericht bestätigt die fortlaufende Investition von Parasoft in Verbesserungen für seine automatisierten Testwerkzeuge: “Parasoft verfolgt seine starke, in 2018 dargelegte KI (Künstliche Intelligenz)-Roadmap und hat Pläne, KI und ML (Machine Learning) auf allen Ebenen der Testpyramide zu einzubringen”. In Forresters Analystenbericht heißt es weiter: “Kunden, die auf der Suche nach einem Partner zum Testen sind, der starke und langlebige Wurzeln im Testraum hat und komplexe technische Systeme für Tests anbietet, sollten sich Parasoft ernsthaft ansehen”.

Über Forrester Wave™:

Der Forrester Wave™ Report wird von Diego LoGiudice, Vice President, Principal Analyst Serving Application Development & Delivery Professionals geleitet. Details zu den Entscheidungskriterien stehen im vollständigen Report.

Parasoft

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

