Autoaufbereitung – so wird die Waschanlage unbrauchbar

Autoaufbereitung München – BG Fahrzeugpflege

Mit BG Fahrzeugpflege München haben Sie mehr als bei einer einfachen Waschanlage. Seit über 15 Jahren bietet der Autoaufbereiter seine Leistungen zuverlässig und professionell an. Das Fahrzeugpflegecenter bietet aber nicht nur die vollumfängliche Autopflege und Autoreinigung, sondern ebenso viel mehr als das.

Autopflege in München leicht gemacht

Das Erfolgsrezept von BG Fahrzeugpflege ist die Standortauswahl in verschiedenen großen Einkaufshäusern in München, wie zum Beispiel den Riem Arcaden. Hierdurch entsteht auch der Slogan: “Sie gehen einkaufen – wir reinigen Ihr Auto”. Während die Kunden des Kaufhauses also Ihre Zeit in diesem verbringen steht Ihr Auto für gewöhnlich nur auf dem Parkplatz. Also warum nicht einfach reinigen lassen, während man sowieso beschäftigt ist. Durch diese Art der Autopflege entstehen auch keine Ausfallzeiten vom Auto und es werden keine Leihwagen benötigt, die zusätzliche Kosten verursachen könnten.

Leistungen – Fahrzeugaufbereitung München

– Reinigungspakete

– Autoaufbereitung

– Leasingaufbereitung

– Reparaturen

– Fuhrparkmanagement

– Ozonreinigung

– und vieles mehr…

Kfz Aufbereitung München

Ihr Fahrzeug ist in den Händen von BG Fahrzeugpflege München bestens aufgehoben. Alle Reinigungen, Reparaturen und Lackierarbeiten sowie Aufbereitung für Leasingrückgabe und Fuhrparkmanagement bekommen Sie hier aus einer Hand. Sie können Ihr Auto oder Ihren Fuhrpark reinigen, pflegen und vor schlechten Witterungsbedingungen schützen lassen.

Reinigung und Aufbereitung von Fahrzeugen – ohne Zeitverlust ein professionell sauberes Auto. Überzeugen auch Sie sich von unseren Leistungen und gönnen Sie Ihrem Kfz den ultimativen Luxus!

Sie haben Interesse an den Leistungen oder weitere Anliegen? Kontaktieren Sie BG Fahrzeugpflege ganz einfach und unkompliziert über folgenden Link: Kontakt Fahrzeugpflegecenter München.

Fuhrparkmanagement München

Das Fuhrparkmanagement trägt dafür Sorge, dass sämtliche Fahrzeuge wirtschaftlich nutzbar gemacht werden, um nicht erforderlich entstehende Kosten zu sparen. Es wird dauerhaft gewährleistet, dass für jeden Prozess im Unternehmen ausreichend Transportkapazitäten zur Verfügung stehen. Des Weiteren schließt das Fuhrparkmanagement viele weitere Aufgabenbereiche ein und kann sich dadurch genau an Ihre Bedürfnisse anpassen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Fuhrpark- oder auch Flottenmanagement sich hauptsächlich mit der Kontrolle sämtlicher Fahrzeuge in einem Unternehmen befasst.

Im Jahre 2004 machten wir uns Gedanken, wie wir einen neuen Service, den es so gut wie noch nicht gab, anbieten könnten. Wir entschlossen uns für eine Fahrzeugaufbereitung und Reparaturwerkstatt. Doch wie sollten wir in einer Großstadt wie München, wo es doch von Werkstätten und Fahrzeugpflegern nur so wimmelt, uns bemerkbar machen? So entstand die Idee uns einen Platz zu suchen, um einen Service anzubieten, den Kunden wirklich brauchen.

Kontakt

BG Fahrzeugpflege

Benjamino Galluzzo

Pasinger Bahnhofsplatz 5

81241 München

089 559 26 087

marketing@bg-fahrzeugpflege.de

https://www.bg-fahrzeugpflege.de/

