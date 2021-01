Parasoft beschleunigt CI/CD-Pipeline durch Partnerschaft mit IAR Systems

IAR Build Tools für Linux werden jetzt von Parasoft C/C++test unterstützt

Monrovia (USA)/Berlin – Januar 2021 – Parasoft, seit über 30 Jahren weltweit führend bei automatisierten Softwaretests, kündigt sein C/C++test-Update zur Unterstützung der IAR Systems Build-Tools für Linux für Arm an. Auslöser für das Update von Parasofts einheitlicher Testlösung für die C/C++test-Softwareentwicklung sind die IAR Build Tools für Linux. Mit der Kombination dieser Tools erhalten Softwareentwickler die Möglichkeit, schnelle und skalierbare CI/CD-Pipelines auf Linux-Servern zu konfigurieren und den Testprozess zu automatisieren.

Weil IAR Build Tools for Linux die führenden Build-Tools von IAR Embedded Workbench nutzt, können Softwareentwickler, die sicherheitskritische Anwendungen erstellen, direkt auf der Linux-Host-Umgebung arbeiten und müssen keine Toolchain-Versionen mehr verwalten.

Entwicklungsteams haben auch die Möglichkeit, die Flexibilität und Produktivität zu steigern, indem sie containerisierte Bereitstellungen der IAR Build Tools für Linux für die Verwendung mit C/C++test aktivieren. Sie profitieren von den Vorteilen der Ausführung dieser vorgefertigten Container bei der Durchführung von statischer Analyse und Unit-Tests.

“Bei IAR Systems sehen wir einen großen Bedarf der Kunden an rationalisierten automatisierten Tests und einer zuverlässigeren Bereitstellung von Codeänderungen. Die IAR Build Tools für Linux basieren auf den bekannten Build-Tools der IAR Embedded Workbench und bieten einen einfachen Übergang von der täglichen Entwicklung zu automatisierten Workflows unter Linux. Mit dem Support durch Parasofts C/C++test können Unternehmen ihre Entwicklungsprojekte mit Fokus auf Compliance und Codequalität beschleunigen”, erläutert Anders Holmberg, General Manager Embedded Development Tools, IAR Systems.

“IAR Embedded Workbench ist eine der beliebtesten IDEs der Welt und wird von vielen als die beste Compiler- und Debugger-Toolchain in der Embedded-Industrie angesehen. Ihre bekannten Build-Tools sind mit Unterstützung für Linux verfügbar und umfassen den hoch optimierenden IAR C/C++ Compiler, IAR Assembler, Linker und Bibliotheks-Tools, IARBuild und Laufzeitbibliotheken”, ergänzt Richard Sherrard, VP of Products, Parasoft. “Die Kombination mit Parasoft C/C++test gibt den Teams eine komplette Softwareentwicklungs- und Testlösung an die Hand, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Software gewährleistet.”

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

