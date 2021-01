Die Desinfektionssäule “CleaningStation” – smarte und ästhetische Desinfektionslösung für Supermärkte, Apotheken und Einzelhandel

Die kostengünstige und ästhetisch ansprechende All-in-One Desinfektionslösung, für platzsparende und umweltfreundliche Desinfektion und Hygiene – eine smarte Art, Oberflächen, Einkaufswagen und Hände zu desinfizieren und zu reinigen

Bochum, Ruhrgebiet, im Januar 2021

Eine Vereinigung aus eigentlich drei unhandlichen Bestandteilen, vereint die CleaningStation in einer formschönen Leichtigkeit. Die Firma Act Support ist der Meinung, dass nicht immer nur die komplizierten Dinge auch eine optimale Lösung bringen. Den Beweis erbringt eindeutig die All-in-One Desinfektionsslösung “CleaningStation”. Der elegante Spender für Desinfektionstücher bildet das Ergebnis aus Spendereinheit und einfacher Entsorgung. Die zur leichteren Entnehmbarkeit gestanzten und in einer alkoholfreien Desinfektionslösung getränkten Tücher sind 100% aus Zellulose und somit biologisch abbaubar. Die Desinfektionstücher sind durch die auf einer speziellen Formel basierenden Desinfektionslösung besonders schonend zur Haut und empfindlichen Oberflächen, wie z. B. Displays von medizinischen Geräten oder den Kunststoffgriffen von Einkaufswagen. Nach der Benutzung eines Tuches wird dieses vom Benutzer ganz einfach im integrierten Abfalleimer entsorgt. Der Desinfektions-Tower wird von oben mit den hygienisch eingeschweißten Reinigungstüchern befüllt. Die Handhabung zum Befüllen des Spenders oder Ausleeren des Behälters ist kinderleicht und spart somit Zeit und Kosten.

Hier ein Zitat von David Rzepala von der Firma Scotfit: “Nicht nur als Händler der Desinfektionssäule “CleaningStation” und den dazugehörigen Desinfektionstüchern, sondern auch als Anwender sind wir komplett überzeugt von dieser Alternative zur handelsüblichen Reinigung und Desinfektion mit unhandlichen Sprühflaschen und Papiertüchern. Wir sind begeistert von dieser platzsparenden und durch das Edelstahldesign äußerst hochwertigen Lösung und freuen uns, dieses 3-in-1-Desinfektionssystem unseren Kunden anbieten zu dürfen.

Unsere Kunden sind vor allem dann überzeugt, wenn wir ihnen die Desinfektionssäule vorstellen und erklären, dass die Tücher besonders mild zu Oberflächen und ihren Händen sind. Nach einem kurzen Test kann ich oftmals in ein erstauntes Gesicht blicken und bekomme schnell zu hören: “Oh das riecht aber gut, leicht zitronig.” Für mich ist die Desinfektionssäule “CleaningStation” ein Top-Produkt, welches Ästhetik und Kosten/Nutzen in sich vereint.”

Vorteile der Desinfektionssäule “CleaningStation”:

-einzeln entnehmbare, auf Wasser basierende Desinfektionstücher

-alkohol-, aldehyd-, lösemittel- & QAV-frei

-bakterizid, levurozid, fungizid, sporizid, viruzid

-Tränkflüssigkeit zertifiziert nach EN 1500 und EN 13697

-gelistet DGHM, IHO und VAH (“Viruzide Liste” vom Verbund für Angewandte Hygiene e.V. an der Universität Bonn)

-freistehendes, elegantes und ästhetisch ansprechendes Spendersystem

-mit integrierter Entsorgungseinheit

-kein Sondermüll, Tücher können nach Gebrauch ganz einfach mit dem Papiermüll entsorgt werden

-schnelle und einfache Reinigung & Desinfektion möglich

Kosteneinsparung gegenüber bisherigen Desinfektionslösungen

Doch nicht nur die einfache Bedienung sowie die nachgewiesene und zertifizierte Desinfektionskraft machen die CleaningStation zur Desinfektionslösung der Wahl, auch die Kosten werden nachweislich reduziert. Nach vorliegenden Berechnungen sind Einsparungen gegenüber herkömmlichen Desinfektionslösungen (Sprühflaschen/Papier) zwischen 2.146 und 4.297 Euro im Jahr und mehr möglich! Die Berechnungen des Einsparpotenzials liegen vor und können unter http://www.biz-tv.net/cs-einsparpotenzial eingesehen werden.

Die Vorteile der CleaningStation für Supermärkte formuliert die REWE-Kundin Eva G. aus Bochum wie folgt:

“Der REWE Lenk in der Wittener Str. war früher eher nicht mein bevorzugter REWE-Laden.

Mittlerweile gehe ich dort öfter und lieber einkaufen, weil mir der Desinfektionstuchspender, der direkt am Eingang bei den Einkaufswagen steht, mehr Sicherheit gibt als das Desinfektionsangebot in anderen Einkaufsläden (egal ob REWE oder EDEKA).

Der Spender ist wesentlich hygienischer als Sprühflaschen, die doch von sehr vielen Kunden in die nichtdesinfizierten Hände genommen werden. Außerdem: Oft fehlen Zewas / Papiertücher, um die Sprühflaschen benutzen zu können oder die Sprühflaschen sind leer oder mit einer fragwürdigen (und manchmal übelriechenden) Flüssigkeit gefüllt.

Ein weiterer Pluspunkt der Reinigungstücher: man kann nicht nur den Griff des Einkaufswagens, sondern auch die Hände schnell und hygienisch damit reinigen.

Mich persönlich hat die Desinfektionssäule CleaningStation zu 100% überzeugt!

Eva G., Bochum

Wer sich weitere Informationen zur Desinfektionslösung CleaningStation holen möchte, findet diese unter http://www.biz-tv.net/cleaningstation-supermarkt-god01

Über Act Support GmbH

Seit vielen Jahren vertreibt die Firma ACT Support GmbH die All-in-One Reinigungslösung, die ästhetisch ansprechende Desinfektionssäule “Cleaning Station”. Daher kennt das Gesundheitsunternehmen die Ansprüche und Bedürfnisse seiner Kunden in Sachen Reinigung und Desinfektion und verfügt über fundierte Hygiene-Kenntnisse im Bereich Bewegung und Sport.

Zu den Kunden zählen Supermärkte, Arztpraxen, Apotheken, Reha-Zentren, Gesundheitsstudios, Physiotherapiepraxen, internationale Fitnessstudios, Pflegeheime, pharmazeutische Unternehmen, Labors, Lebensmittelbetriebe und Sonnenstudios. Neu dazugekommen sind moderne und hygienebewusste Großraumbüros und Co-Working Areas sowie in Zeiten von Corona auch große Einzelhandelsgeschäfte mit hohem Kundenaufkommen.

