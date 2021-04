Pabst Media erhält German Web Award

Ein moderner Webauftritt, aussagekräftige Werbetexte und starkes SEO sorgen zusammen mit erstklassig geführten Social-Media-Kanälen und solider PR-Arbeit für nachhaltigen Erfolg

Diese Formel ist gleichzeitig auch das Erfolgskonzept von Pabst Media. Die Werbeagentur aus Bunsoh hat die Bedürfnisse ihrer Kunden stets fest im Blick und erhält als sichtbares Zeichen ihres Erfolgs den German Web Award 2021.

Der German Web Award

Jedes Jahr treten die besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands an, um einen der begehrten German Web Awards zu erhalten. Die prestigeträchtige Auszeichnung schafft für Entscheider, die auf der Suche nach einer Agentur sind, Vertrauen, hebt Status und Ansehen.

Die Teilnehmer messen sich in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit. Die 50 Agenturen, die großartige und im Vergleich zu anderen Agenturen bessere Arbeit leisten, erhalten einen der beliebten Awards.

Von der Qualifikationsrunde in die Zielgerade: Ablauf der Teilnahme

Im Rahmen der Qualifikationsrunde beantworten die Teilnehmer verschiedene Fragen zum Unternehmen. Sie dient der Nachprüfbarkeit der angegebenen Informationen und ermöglicht einen Branchenüberblick. Ist das Unternehmen für den Wettbewerb zugelassen, geht es in die zweite Runde.

Jetzt verteilt die Jury in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit eine individuelle Punktzahl. Der Mittelwert aus den Einzelbewertungen der drei Kriterien ergibt die Gesamtbewertung, wobei die letztgenannten Kriterien mit dem Faktor 1,75 bzw. 2,25 multipliziert werden.

Hier erzielte Pabst Media 8,95 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört die Agentur zur Spitzengruppe aus über 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

Das Rundum-sorglos-Paket für erfolgreiches Online Marketing

Pabst Media hat eine Mission: Der Online-Marketing-Experte möchte seinen Kunden maximalen Erfolg und das “Rundum-sorglos-Paket” bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, hat es sein Team in den wichtigsten Kernbereichen aufgestellt. Die Kompetenzen reichen von Webdesign & KI, über SEO, Text & Lektorat bis zur Betreuung der Affiliates.

Der Unternehmenserfolg seiner Kunden steht für Pabst Media an erster Stelle. Und der lässt sich erfahrungsgemäß am besten über ein ganzheitliches, kreatives und professionelles Mindset erreichen.

Geballte Webdesign- & Marketingkompetenz in allen Bereichen

Im Kontext der Digitalisierung, verschiedener Marketing-Kanäle und einem wachsenden Konkurrenzdruck sind Experten mit Nischenwissen, aber auch Allrounder, die das Gesamtkonzept im Blick haben, gefragt: Der richtige Marketing-Mix macht”s.

Während Branding und Webdesign eine Basis für Wiedererkennungswert und Kontaktaufnahme darstellen, ist die Vermarktung der Kernbereich des Online Marketings. Dank Internet und Globalisierung ist es heute tatsächlich möglich, Kunden automatisch zu gewinnen. Das erreicht Pabst Media mit strategischem Marketing, Suchmaschinenoptimierung für den Platz 1 bei Google & Co. sowie der Erschließung neuer Vertriebswege, wie z. B. Affiliate Marketing.

Als Online Marketing Agentur & Werbeagentur bietet Ihnen Pabst Media ein Mehr an Leistungen – alles aus einer Hand. Setzen Sie auf die Expertise in den Schwerpunktbereichen der Agentur und stellen Sie sich Ihr individuelles Leistungspaket zusammen. Pabst Media wächst mit Ihnen und begleitet Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg. Dabei arbeiten die Experten in allen Werbeagentur Leistungen strategiebasiert und zielgruppenorientiert. Erwarten Sie eine ganzheitliche Unterstützung mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität!

