NORDIR: Neues Musikvideo, neue Konzerttermine

Ulmer Multimedia Live Act NORDIR veröffentlicht ein neues Musikvideo

Die Band NORDIR verfolgt ein ganz ungewöhnliches Konzept: Ihre Faszination für Themen wie Zeitreisen, Weltgeschichte, Künstliche Intelligenz, Selbstliebe und der Kontakt zum Inneren Kind finden sich in ihrer atmosphärischen Musik und ihren Bühnenshows wieder.

Ausgestattet mit E-Gitarren, Synthesizer, E-Drums, Looper, Projektionen und einer Zeitmaschine katapultiert die Band das Publikum auf eine Multimediale Reise durch die Zeit.

Musikalisch vollführen NORDIR, bestehend aus Viktor und Lars, einen Balanceakt aus mehreren Epochen.

Kantiger Synth-Pop-Sound der 80er trifft auf psychedelische Klangkulissen der 60er und ummantelt clevere, zeitgenössische Indiepop-Arrangements: Indietronic.

Ihr abwechslungsreiches Bühnenprogramm reicht von abenteuerlichen Instrumentals über die Weltraumfahrt der 50er Jahre, treibenden Rock-Songs über den Social Media Wahn der Gegenwart bis hin zu verträumten Klängen aus einer fernen Zukunft auf einem unbekannten Planeten.

Darf es mal ein Psychedelic-Walzer über DDR-Propaganda oder eine rifflastige Hymne über die Übernahme der Erde durch die KI sein? Bereits Publikumslieblinge im NORDIR-Programm!

Dieses Konzept funktioniert nicht nur Live im Gesamtgefüge sondern auch auf Song-Basis in der digitalen Welt (90.000+ Spotify Streams für die 1. Single „No Hell No (1943“), Internationale Presse für die 3. Single „Inner Child (1987)“

Die Band, bestehend aus Viktor und Lars setzt ein Zeichen für eine Erinnerungskultur, gegen Fremdenfeindlichkeit und für Weltoffenheit, und beteiligt sich sich regelmäßig an Friedensfestivals wie Festival Contre Le Racisme und den Ulmer Friedenswochen.

NORDIR teilte bereits mit Künstlern wie Get Well Soon, Karmic, Kilez More, Zoot Woman und Sun Pilots die Bühne, und erhielt im Jahr 2022 die Projektförderung der Stadt Ulm – Kultur.

Neue Konzert-Termine:

27.08.2022 Ulm | Wilhelmsburg Open Air

17.09.2022 Ulm | Kulturnacht Ulm

23.09.2022 Bietigheim-Bissingen | Wartesaal

26.11.2022 Rulfingen | Kultur in der Alten Kirche

03.12.2022 Ulm | Stadthaus

11.12.2022 Augsburg | Kulturhaus Kresslesmühle

19.12.2022 München | Glockenbachwerkstatt

25.02.2023 Waldenburg | Kunstbahnhof Gleis 1

24.06.2023 Seefeld | Seefelder Mühle Kultur

Neues Musikvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=XnHYT-BnzYY

