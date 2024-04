Von „Dracula“ bis „Twilight“: Vampire im Buch und Film

Sind sie bereit für einen bis(s)her unentdeckten Einblick in die Welt der Vampire? Welche evolutionären Veränderungen im Moralverständnis lassen sich an dieser Roman- und Film-Figur ablesen und welche Auswirkungen haben diese auf ihren Platz in der Gesellschaft? Ist der Vampir ein schauriges Monster oder kulturelle Ikone? Entdecken Sie im neuen GRIN-Sammelband „Der Vampir-Mythos in Literatur und Film. Inspirationen aus dem Volksaberglauben und der Wandel des Vampirismus im Laufe der Zeit“, erschienen im Dezember 2023, wie sich diese faszinierende Figur von Bram Stokers „Dracula“ bis zu Stephenie Meyers „Twilight“ gewandelt hat.

Sie haben Ihren Biss verloren? Suchen sie ihn in unserer neuesten Publikation und finden Sie drei spannende Analysen der Vampirfigur, ihrer Legenden und Auswirkungen auf die moderne Kultur. Der Band beleuchtet aus traditioneller sowie moderner Perspektive die bemerkenswerte Evolution des Vampir-Mythos und behandelt neben kulturwissenschaftlichen und gendertheoretischen Betrachtungen auch rezeptionsanalytische Aspekte.

Die Metamorphose des Vampirs

Der im Dezember 2023 bei GRIN erschienene Band „Der Vampir-Mythos in Literatur und Film. Inspirationen aus dem Volksaberglauben und der Wandel des Vampirismus im Laufe der Zeit“ beleuchtet die Schlüsselwerke „Dracula“, „Nosferatu – eine Symphonie des Grauens“ und „Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen“. Es wird untersucht, welche Elemente der Vampirgeschichten auf traditionellen Überlieferungen basieren und was der Fantasie der Autor:innen entspringt. Im Zentrum steht die Transformation der Vampirfigur: Von einem gefürchteten Monster zu einer Figur, mit der sich Menschen identifizieren können.

Der Sammelband richtet sich an Literatur- und Filmfans des Vampirgenres, Kulturhistoriker:innen, Studierende und Lehrende, und beleuchtet die kulturelle und historische Entwicklung des Vampir-Mythos sowie seinen Einfluss auf die Künste.

Das Buch ist im Dezember 2023 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-346-98103-5).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1430970

