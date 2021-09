Neue Speaker braucht das Land

Angelika Neiber erfolgreich beim internationalen Speaker Slam

Sie erhält die begehrte Auszeichnung des “Excellence Award”

Beim internationalen Speaker Slam hat Angelika Neiber, ihres Zeichens Expertin für Mitarbeiter-Anerkennung, einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, München, Wien, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Wiesbaden fand der internationale Speaker Slam am 17.09.2021 in diesem Jahr in Mastershausen statt. Mit 80 Rednerinnen und Rednern aus 9 Nationen wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Mit dabei ist eine erfahrene Jury. Teil der Jury waren Josua Laufer von der Expertenagentur Expertenportal, Radio-und Podcast-Expertinnen Ines Holtmann & Andrea Peters, die Ghostwriterin Mirjam Saeger, dem Geschäftsführer des Fernsehsenders Hamburg 1 Jörg Rositzke sowie weiteren namhaften Experten.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher oder die Sprecherin hat nur 4 Minuten Zeit, um sein Publikum zu begeistern und mitzureißen. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch Angelika Neiber aus Trebur mit dem Thema “Mitarbeiteranerkennung und Wertschätzung” teilgenommen. Dabei konnte sie nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern.

Der Speaker-Slam wurde sogar live gestreamt und ist so einer großen Zuhörerschaft auf youtube zugänglich.

Eine bunte Vielfalt an Experten trat gegeneinander an. Themen wie Quantenphysik, neue Lernkultur in Schulen, neue Schulungsformen für Unternehmen, aber auch viele Vorträge, die das Herz berühren, waren vertreten.

Enthusiasmus, Überzeugung, Kompetenz gepaart mit Leidenschaft und Menschlichkeit. Das sind nur einige Worte, die die Gründerin und Geschäftsführerin von Penta e. K. mit Sitz in Groß-Gerau, Angelika Neiber, beschreiben. Sie ist Mutter von 4 Kindern und Großmutter einer Enkeltochter, Gründerin und Geschäftsführerin und beweist, dass Wertschätzung eine der unterschätztesten aber wirkungsvollsten Methoden zur Mitarbeiterzufriedenheit und somit zum langfristigen Firmenerfolg ist.

Leidenschaftlich vertritt sie ihr Herzensthema, mehr Anerkennung und Wertschätzung für die Mitarbeiter in die Unternehmen zu bringen. “Ein menschlicher Umgang miteinander würde allen Unternehmen zugutekommen”. Ihr Vortrag hat leuchtende Augen und ein Lächeln in die Gesichter der Zuhörer gezaubert.

“Jede einzelne Minute ist aufregend und faszinierend! Adrenalin pur!” beschreibt sie ihren Auftritt und der warme Applaus des Publikums war somit wunderbarer Lohn für ihren gelungenen Vortrag!

Zum Unternehmenserfolg mit Prämiensystemen.

Seit 25 Jahren werden Prämiensysteme konzipiert und umgesetzt, zur Mitarbeiteranerkennung und Kundenbindung. Werbemittel und Sonderanfertigungen mit Kreativität für besondere Anlässe bietet das Unternehmen ebenfalls.

Geschenke von Mensch zu Mensch – mit Herz.

