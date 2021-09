Royal Gardineer – Wetterfestes Igelhaus

Im Garten einen sicheren Rückzugsort für Igel schaffen

– Sicheres Winterquartier für Igel: bietet Schutz vor Kälte und Nässe

– Auch ideal als Nistplatz geeignet

– Schneller und einfacher Zusammenbau

– Unbehandeltes Holz: unbedenklich für Tiere

Naturbelassen und stabil: Der robuste Igelhaus-Bausatz aus unbehandeltem Holz von Royal Gardineer bietet Igeln im Garten optimalen Schutz gegen natürliche Feinde und hilft beim Überwintern und Nisten. Die Bodenplatte sorgt dafür, dass das Häuschen nicht direkt auf der Erde steht und liefert zusätzlichen Schutz gegen Nässe und Kälte. Ein robuster Rückzugs- und Überwinterungsort.

Bastelspaß für Groß und Klein: Das Igelhaus wird als kompletter Bausatz geliefert. Dank passend vorgefertigter Teile baut man das Häuschen für den Garten ruckzuck selbst zusammen.

– 7-teiliger Bausatz: alle Teile passgenau vorgefertigt

– Ideal als lehrreiches Geschenk für kleine und große Naturfreunde geeignet

– Schützt den Igel vor natürlichen Feinden

– Zur Brut und Überwinterung

– Holzboden zur zusätzlichen Isolierung: bietet Schutz gegen Nässe und Kälte

– Unbehandeltes Paulownia-Holz : unbedenklich für Tiere

– Dach mit ABS-Folie: schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit

– Wetterfest – Maße: 32 x 26 x 20,5 cm, Gewicht: 1,1 kg

– Igelhaus-Bausatz inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389471

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8077-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8077-3503.shtml

Den Royal Gardineer Igelhaus-Baukasten gibt es auch als günstiges 2er-Set:

Royal Gardineer 2er-Set Wetterfestes Igelhaus aus unbehandeltem Echtholz, Bausatz

Preis: 36,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1394-625

– EAN: 4022107938662

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/WghpmCq7

