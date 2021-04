Neu: vascular professional – Die digitale Fachzeitschrift für innovative Therapien in der Phlebologie

Internationales englischsprachiges eMagazin vascular professional für Phlebologen ab heute online – Einfach auf www.vascular-professional.com registrieren und die erste Ausgabe gratis testen

Bad Homburg, 28.04.2021: Für alle Phlebologen und Gefäßchirurgen gibt es ab heute eine brandneue internationale Fachzeitschrift rund um das Thema moderne und innovative Therapieansätze in der Phlebologie. vascular professional ist eine englischsprachige Zeitschrift, die nicht nur mit ihren Inhalten dem Zeitgeist entspricht, sondern dies als reines eMagazin auch in ihrem digitalen Auftreten widerspiegelt.

Die Vision von vascular professional ist es, innovative und zukunftsweisende minimal-invasive Therapien in der Phlebologie weiter zu etablieren und noch besser zugänglich zu machen. Ein Hauptziel der Zeitschrift ist es, den wissenschaftlichen Diskurs sowie den Erfahrungsaustausch in Forschung und Praxis anzuregen und zu bereichern. Renommierte Experten setzen sich objektiv und kritisch mit den jüngsten Erkenntnissen des Fachbereichs auseinander. Wer nichts verpassen möchte, hat die Möglichkeit, sich auf der Webseite www.vascular-professional.com zu registrieren, um die erste Ausgabe einmalig kostenlos zu erhalten.

Neben einem exklusiven Rückblick auf den 35. Várady Workshop im November 2021 in Wien befassen sich die Originalbeiträge der aktuellen Ausgabe mit zwei durchgeführten Erhebungen: Ein spannender Vergleich zwischen der klassischen 1ring-Laserfaser und der jungen 2ring-Technologie sowie eine Gegenüberstellung neuester Langzeitergebnisse der Radiofrequenz- und der Lasertherapie bei Veneninsuffizienz. Interessant für alle Anwender moderner Therapiemethoden dürfte zudem der Gastbeitrag sein, der sich mit den aktuellsten Entwicklungen in der integrierten Versorgungsstruktur des deutschen Gesundheitssystems beschäftigt. Für Forschungsinteressierte liefert das Magazin außerdem Verweise auf jüngste Studienergebnisse für das Fachgebiet Phlebologie.

vascular professional ist eine neue Fachzeitschrift in englischer Sprache für Phlebologen, die 2021 ins Leben gerufen und im April 2021 zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Das Magazin erscheint regelmäßig online als eMagazin. Es besteht die Möglichkeit, bei Bedarf gedruckte Exemplare zu bestellen.

Ziel ist es, die wissenschaftliche Diskussion und den Erfahrungsaustausch in Forschung und Praxis zu fördern und zu bereichern. Damit wird der Vision gefolgt, die besonders schonenden minimal-invasiven Behandlungsmethoden in der Medizin weiter zu etablieren und breiten Kreisen zugänglich zu machen.

Das Magazin möchte auf diese Weise zur Förderung innovativer und zukunftsweisender Behandlungsmethoden einen fundierten Beitrag leisten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.vascular-professional.com

Firmenkontakt

vascular professional

Karolin Hoppe

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

0049-(0)6172-27159-0

0049-(0)6172-27159-69

info@vascular-professional.com

http://www.vascular-professional.com

Pressekontakt

vascular professional

Karolin Hoppe

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

0049-(0)6172-27159-16

0049-(0)6172-27159-69

k.hoppe@vascular-professional.com

http://www.vascular-professional.com

Bildquelle: © vascular professional