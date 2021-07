Nabenhauer Partnerprogramm für gemeinsamen Erfolg

Marketing Produkte empfehlen und einfach Geld verdienen

Steinach im Juli 2021 – Das effiziente Partnerprogramm von Robert Nabenhauer übertrifft alle Erwartungen und bietet den Kunden die Möglichkeit, pro Verkauf 30% Provision des Netto Warenwerts erhalten. Man kann mit dem Partnerprogramm die PreSales Marketing Produkte weiterempfehlen und so eine Provision bekommen. Das Partnerprogramm funktioniert ganz einfach: Programm-Teilnehmer bewerben nützliche PreSales Marketing Produkte und Dienstleistungen und bekommen Provision für jeden Kunden, der durch sie kommt. Die Programm-Teilnehmer erhalten die Werbemittel – Banner, verkaufsstarke Mail-Vorlagen, Socialmedia Posts, die sie in Newsletter, Blog, Soziale Netzwerke als Vorlage verwenden können. Mehr über das Partnerprogramm von Robert Nabenhauer finden Sie ab sofort: https://nabenhauer-consulting.com/service/affiliatepartnerprogramm/

Die Programm-Teilnehmer entdecken mit dem Partnerprogramm von Robert Nabenhauer das neue Werkzeug des Verdienens und wandeln ihre persönlichen Empfehlungen in bares Geld um. Das Partnerprogramm von Robert Nabenhauer besticht durch moderne Digistore Tracking Technik: alle Besucher, die von Programm-Teilnehmern vermittelt werden und Produkte bei Nabenhauer Consulting kaufen, werden ihnen durch moderne Tracking Technik gutgeschrieben. Sie erhalten pro Verkauf 30% Provision des Netto Warenwerts. Es gibt keine Kosten für Partnerprogramm-Teilnehmer. Hier kann man mehr über PreSales Marketing Partnerprogramm von Nabenhauer Consulting erfahren: https://nabenhauer-consulting.com/service/affiliatepartnerprogramm/

Die Vorteile vom PreSales Marketing Partnerprogramm liegen auf der Hand: es werden für die Teilnahme am Partnerprogramm eine große Auswahl an Werbemitteln zur Verfügung gestellt. Diese warten nur, eingesetzt zu werden: Xing, Facebook, Linkedin-Kontakte anschreiben, in Social Media Posts verwenden, Newsletter versenden, Mailings durch den Verteiler verschicken, Viral Mailer nutzen. Die Partnerprogramm-Teilnehmern müssen nichts verkaufen, sondern potentielle Interessenten auf die Seite senden. Für jede erfolgreiche Weiterempfehlung erhalten sie zu 35% Provision. Mit dem klaren Partnerprogramm von Nabenhauer Consulting bekommt jeder wertvolle Instrumente für ihren Erfolg, sogar absolute Anfänger gewinnen mit dieser Strategie nach 48 Stunden bereits erste Provisionen.

Nabenhauer Consulting zählt zu den wichtigsten Anbietern der Online-Marketing und Social-Media-Marketing und hat seinen Sitz in Steinach, die Schweiz.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

