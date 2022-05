Mushe (XMU) blüht weiter auf, während Decentraland (MANA) ein Wiederaufleben ankündigt

Trotz der Volatilität digitaler Vermögenswerte ist die Zukunft von Kryptowährungen rosig. Kryptowährungen haben in den letzten fünf Jahren ein starkes Wachstum erlebt und dabei traditionelle Anlagen, einschließlich großer Technologieunternehmen wie Apple, übertroffen. Während Apple in fünf Jahren um 300% gewachsen ist, haben große Kryptowährungen im gleichen Zeitraum ein viermal so hohes prozentuales Wachstum erzielt. Das sind gute Nachrichten für Investoren und Krypto-Enthusiasten, die frühzeitig in kleinere Token wie XMU von Mushe und den nativen Token MANA von Decentraland einsteigen können, solange der Preis noch niedrig ist und die Rendite auf ihre anfängliche Investition voraussichtlich enorm sein wird.

XMU wird der native Token im kommenden MusheVerse sein, einem Metaverse-Angebot, das einen Kernbestandteil des Mushe World-Projekts darstellt. Das MusheVerse wird den Besitz von digitalen Vermögenswerten ermöglichen und den Kunden Möglichkeiten bieten, XMU-Token zu verdienen.

Decentraland ist eine Blockchain-basierte Virtual-Reality-Plattform, auf der Nutzer Land innerhalb des interaktiven Spiels kaufen, entwickeln und verkaufen können. Sie verfügt über eine virtuelle Wirtschaft, in der die Nutzer mehrere wirtschaftliche Transaktionen in der Welt durchführen und die von ihnen erstellten Inhalte und Anwendungen zu Geld machen können. MANA ist der Token, mit dem Sie für Waren und Dienstleistungen in Decentraland bezahlen können.

Während des Aprils erlebte Decentraland wie viele andere Kryptowährungen einen Preisrückgang. Sein MANA-Token war so niedrig wie seit Juni 2021 nicht mehr. In den letzten Wochen ist der Preis des MANA-Tokens jedoch wieder gestiegen. Experten gehen davon aus, dass der Preis weiter steigen wird, da das Team von Decentraland weiter an seinem Netzwerk arbeitet und sein Angebot ausbaut. Im Kryptobereich können die Preisschwankungen für Anleger von Vorteil sein, die Token kaufen können, wenn sie am niedrigsten Stand sind, und warten, bis der Preis steigt, um zu verkaufen und Gewinne zu erzielen oder sie langfristig zu halten.

Im Gegensatz dazu hat Mushe ein enormes Wachstum erlebt. Als Mushe am 18. April seinen Vorverkauf startete, lag der Preis bei 0,005 $ pro Token. Jetzt liegt der Preis bei über 0,023 $pro Token, ein Anstieg von 375%. Es ist davon auszugehen, dass der Preis weiter steigen wird, da die Popularität des Tokens zunimmt. Derzeit sind bereits über 46 Millionen Token verkauft worden. Eine globale Gemeinschaft von Investoren und Krypto-Enthusiasten aus über 50 Ländern steht hinter dem Erfolg. Sie glauben an die Vision von Mushe, einen wirklich dezentralen Marktplatz zu schaffen, der völlige finanzielle Freiheit ermöglicht.

Sowohl Mushe als auch Decentraland glauben daran, ihren Nutzern und Investoren einen sicheren, einfachen und schnellen Transaktionsprozess zu bieten. MANA basiert auf dem Ethereum-Netzwerk und kann für Fiat-Währung oder andere digitale Währungen gekauft und verkauft werden. Mushe basiert ebenfalls auf Ethereum, wird aber bald nach dem Start auf die Blockchain-Netzwerke Solana und Stellar umgestellt.

Der Vorverkauf von Mushe kann auf Mushe.world bis zum 4. Juli genutzt werden, wenn die XMU-Token exklusiv auf der Uniswap-Plattform eingeführt werden.

Offizielle Website: https://www.mushe.world/

Vorverkaufsregistrierung: https://portal.mushe.world/sign-up

Telegramm: https://t.me/MusheWorldXMU

Twitter: https://twitter.com/Mushe_World

Instagram: https://www.instagram.com/mushe_world/

