18.000 Menschen leisten mit Blutspende einen großen Beitrag zur Blutversorgung

Blutmangel aufgrund von COVID-19 ist ein weltweites Problem. Im Januar rief das Amerikanische Rote Kreuz eine „nationale Blutkrise“ aus, die ein großes Risiko für die Patientenversorgung darstellt. Im März rief die in den USA ansässige gemeinnützige Organisation Memorial Blood Centers (MBC) den „Blutnotstand“ aus, weil die Blutvorräte der Blutgruppe 0 nur noch 1-2 Tage reichen, und appellierte an die Öffentlichkeit, sich an einer einzelnen Blutspende zu beteiligen, die bis zu drei Leben retten kann.

Nach Angaben des Roten Kreuzes wird Blut für eine Vielzahl von Zwecken verwendet, z. B. für schwere Verletzungen bei Unfällen, chirurgische Eingriffe, Anämie, Geburten und Krebsbehandlungen. Da Blut jedoch nicht künstlich hergestellt werden kann, sehen Experten die einzige Lösung für die Blutversorgung in der Blutspende.

In Südkorea haben in Zusammenarbeit mit Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light (HWPL) 18.000 Mitglieder der Shincheonji Gemeinde Jesu vom 18. April an zwei Wochen lang Blut gespendet. Diese Anzahl wurde als die größte Gruppenblutspende des Landes verzeichnet.

Namsun Cho, Leiter des Blutspendedienstes des Koreanischen Roten Kreuzes, sagte: „Als die Auswirkungen von Omicron ihren Höhepunkt erreichten, startete die Shincheonji Gemeinde Jesu eine groß angelegte Blutspendeaktion. Das war wie Regen in einer Dürreperiode. Wir sind überrascht, dass die Zahl der Spender innerhalb von drei Tagen 6.000 überstieg und sich noch mehr Menschen beteiligten. Wir wissen ihren lebensrettenden Einsatz zu schätzen.“

„Sie haben eine wirklich großartige Arbeit in der Aktion „Leben retten“ geleistet. Dieser Umfang entspricht der Blutspende eines Armeekorpses für ein Jahr. Die Zahl der Blutspender ist fast viermal so hoch wie an einem normalen Tag, was eine große Hilfe bei der Überwindung der derzeitigen Blutversorgungskrise ist“, sagte ein Beamter der Blutspendedienste.

„Wir danken auch den Mitgliedern der Shincheonji Gemeinde Jesu, die sich an der landesweiten Plasmaspende für die Entwicklung einer Behandlung für COVID-19 im Jahr 2020 beteiligt haben“, fügte er hinzu.

In Südkorea werden Blutspendebescheinigungen für Blutspender ausgestellt. Die Bescheinigung kann bei der Bezahlung einer Bluttransfusion verwendet werden, so dass die Transfusionsgebühr für die Patienten abgezogen wird. Alle Spender der Shincheonji Gemeinde Jesu und von HWPL spendeten ebenfalls ihre Bescheinigungen, um die finanzielle Belastung von Patienten, die Blut für ihre Behandlung benötigen, zu verringern.

Die Shincheonji Gemeinde Jesu mit Sitz in Gwacheon, Südkorea, leistet einen Beitrag zu den Gemeinden durch freiwillige Aktivitäten, einschließlich Plasma- und Blutspenden, obwohl die Gemeinde in der Anfangsphase der COVID-19-Pandemie stark gelitten hat.

HWPL mit Sitz in Seoul, Südkorea, ist eine Nichtregierungsorganisation, die beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen und bei der UN-Hauptabteilung für globale Kommunikation registriert ist. Sie führt langfristige Friedensprojekte in 193 Ländern durch, die auf der Solidarität mit der Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen beruhen, und zwar in den Bereichen Bildung, Nothilfe und Stärkung der Jugend.

