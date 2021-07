Modern Living – klare Linien und geometrische Formen

Wohn- und Schlafzimmer sowie Bad trendig gestalten mit erwinmueller.de

Weniger ist manchmal mehr. Ein puristischer Einrichtungsstil strahlt Ruhe aus, wirkt trendig und modern. Klare Linien, geometrische Formen und gedeckte Farben bei Heimtextilien und Accessoires fĂĽr Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer unterstreichen diesen Stil. In der neuen Themenwelt “Modern Living” zeigt erwinmueller.de wie man dem Zuhause mit hochwertigen, schlicht gehaltenen Artikeln modernen Chic verleiht.

Klare Linien und großflächige Designs

Bettwäsche mit großflächigen klaren Linien und geometrischen Formen in erdigen Farben beruhigt die Sinne und macht das Schlafzimmer zu einer Ruhe-Oase. Das edle Mako-Satin Gewebe aus feinsten gekämmten und mercerisierten Baumwoll-Garnen ist streichelzart auf der Haut und trägt zusätzlich zum entspannten Ambiente bei.

Eine Jacquard Wohndecke mit modernem Karomuster in warmen Farben ist ein Wohnaccessoire, das in schlicht eingerichteten Räumen zum Eyecatcher wird und das Ambiente aufwertet. Die Wohndecke ist samtig weich, atmungsaktiv und strapazierfähig. Rundum eingefasst mit einem Veloursband.

Geometrie im Badezimmer

Mit den Erwin Müller Badematten lassen sich in schlichten Bädern tolle Akzente setzen. Die klaren Linien der Badematten trennen harmonisierende Farben und erzeugen doch eine einzigartige Gemeinsamkeit. Handtücher in dezenten Farben und geometrischen Mustern unterstreichen den modernen Stil. Dazu passen schlichte Badaccessoires oder auch gerollte Handtücher als Blickfang im Regal.

Tischgestaltung – schlicht und elegant

WeiĂźes Geschirr ist ein Klassiker und passt sich jeder Tischgestaltung perfekt an. Die schlichte Erwin MĂĽller Porzellanserie “Neapel” ĂĽberzeugt mit ihrer modernen eckigen Formensprache. Speisen lassen sich hier besonders schön in Szene setzen. Nichts lenkt den Blick vom Wesentlichen ab. Den gewĂĽnschten Farbtupfer bringen Stoffservietten und Tischsets ins Spiel. Mit dezentem Rot oder Grau wird eine puristische Gestaltung noch betont. Geschmackvoll und modern wirken runde Tischsets in Flechtoptik.

Geradlinige Dekoration

ZurĂĽckhaltende Wanddekoration, einfarbige Kissen und schlichte Windlichter verleihen dem Zuhause die persönliche Note. Dezent und doch im Mittelpunkt. Ein schöner farbiger Tupfer sind die Velourskissen der Serie “Manchester” von Erwin MĂĽller. Samtig weich in vielen verschiedenen Pastellfarben, rund oder quadratisch mit rundumlaufender Keder-Einfassung.

In der Themenwelt “Modern Living” sind viele Artikel fĂĽr eine moderne Gestaltung des Zuhauses zu finden.

Firmenprofil Erwin MĂĽller

Vom TextilgroĂźhandel zum Versandhaus fĂĽr die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin MĂĽller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus fĂĽr die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “KĂĽche” Artikel fĂĽr die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin MĂĽller Welten fĂĽr besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die groĂźzĂĽgige grafische Gestaltung und die intuitive MenĂĽfĂĽhrung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

