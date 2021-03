Luminea LED-Filament-Lampe mit Dämmerungssensor

Dank Dämmerungssensor Strom sparen

– Dämmerungssensor: Lampe geht je nach Helligkeit automatisch an und aus

– Warmweißes Licht für entspanntes Ambiente

– Für jeden E27-Lampensockel geeignet

– Helle 806 Lumen

– Rundum-Ausleuchtung

Schaltet sich im Dunkeln automatisch an und im Hellen aus: Dank Dämmerungssensor hat man immer nur dann Licht, wenn man es braucht! Perfekt für den Eingangsbereich, die Terrasse oder den Garten.

Geldsparen: Die LED-Filament-Lampe von Luminea kombiniert die Vorteile moderner LED und klassischer Glühlampen. Durch das extrem-stromsparende LED-Filament schont man nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Ein entspanntes Ambiente mit angenehm warmweißem Licht schaffen! Dank 360° Abstrahlwinkel strahlt das Licht gleichmäßig in alle Richtungen und sorgt für die optimale Ausleuchtung.

– LED-Filament-Lampe mit Dämmerungssensor: geht je nach Helligkeit automatisch an und aus

– Lampentyp: LED-Filament

– Warmweißes Licht für entspanntes Ambiente: 3000 K

– Nicht dimmbar

– Energieeffiziensklasse: A+

– Fassungstyp: E27

– Nomineller Nutzlichtstrom: 806 lm

– Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe: 0,5

– Zündzeit: 1 Sek.

– Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms: 1 Sek.

– Anzahl Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: 7.500

– Nennlebensdauer: 15.000 Std.

– Lampenstromlichterhalt am Ende der Nennlebensdauer: 0,7

– Leistung: 8 W

– Helligkeit: 806 lm

– Nomineller Halbwertswinkel: 360°

– Spannung: 230 V

– Maße (H x Ø): 108 x 60 mm, Gewicht: 30 g

– LED-Filament-Lampe mit Dämmerungssensor

– EAN: 4022107381987

Preis: 8,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4979-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4979-3300.shtml

Presse-Information mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/iGhJmMWp

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.