LUKAS-ERZETT Schleifkappen: Führende Qualität für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Die Ceramic-Schleifkappen von LUKAS-ERZETT kommen erfolgreich im Maschinen- und Formenbau zum Einsatz.

LUKAS-ERZETT ist weltweit führend in der Schleiftechnologie und bietet eine beeindruckende Auswahl an hochwertigen Schleifkappen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und kontinuierlicher Innovationsarbeit setzt das Unternehmen aus Köln im Oberbergischen Kreis neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Leistung.

Außergewöhnliche Qualität und Leistungsfähigkeit zeichnen die Schleifkappen von LUKAS aus. Dank modernster Fertigungstechnologien und hochwertiger Materialien erzielen die Schleifkappen optimale Ergebnisse in puncto Materialabtrag, Oberflächengüte und Standzeit. Mit ihrer robusten Konstruktion, ihrer optimalen Schleifkornverteilung und ihrer hohen Standzeit bieten sie zuverlässige Ergebnisse und minimieren den Arbeitsaufwand. Anwender können sich auf die Langlebigkeit und Effizienz der Schleifkappen verlassen.

Das LUKAS-Sortiment umfasst Schleifkappen für unterschiedlichste Anwendungen. Ob in der Metallbearbeitung, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie oder anderen Branchen – es gibt optimierte Schleifkappen für nahezu jeden Bedarf. Von groben Schleifarbeiten bis hin zur Feinbearbeitung ermöglichen die verschiedenen Varianten von LUKAS eine präzise und effiziente Schleiftechnik.

In der Metallbearbeitung finden die Schleifkappen von LUKAS-ERZETT vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Sie eignen sich ideal zum Entfernen von Schweißnähten, zum Entgraten, zur Oberflächenvorbereitung vor dem Lackieren oder Beschichten sowie zur Reinigung von Metallteilen. Mit ihrer hohen Abtragsleistung und Präzision ermöglichen sie nicht nur eine effiziente sondern auch eine qualitativ hochwertige Bearbeitung. Ob Werkzeugstahl, Stahlguss oder Titanlegierungen – die Industrie bearbeitet immer mehr Metalle mit hoher Härte und Zähigkeit. Die LUKAS-Schleifkappe SK Ceramic ist ein revolutionäres Werkzeug für Geradschleifer, das die Bearbeitung kleiner Teile sowie das Entgraten mit Leichtigkeit gelingen lässt. Bonus: Extralange Standzeiten durch den Selbstschärfeffekt!

Die Ceramic-Schleifkappen von LUKAS-ERZETT kommen im Maschinen- und Formenbau zum Einsatz und stellen eine wertvolle Verstärkung des Werkzeugbestands für alle Branchen dar, in denen harte Metalle bearbeitet werden. Sie eignen sich hervorragend für das Schleifen von Konturen, das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen. Präzise Schleifarbeiten sind hier unerlässlich, um komplexe Bauteile und Werkzeuge herzustellen: Für das Beischleifen von Unebenheiten, das Bearbeiten kleiner Teile, das Entgraten und Nachschleifen enger Radien sind diese Schleifkappen perfekt. Selbst für Edelstahl lassen sich die Schleifkappen nutzen, da sie sich beim Schleifen nur wenig erwärmen.

Um noch mehr Performance aus den LUKAS-Schleifkappen herauszuholen empfiehlt sich die gepaarte Nutzung mit einem LUKAS-Schleifkappenträger. Diese qualitativ hochwertigen Schleifkappenträger sind maßlich perfekt auf die LUKAS-Schleifkappen in allen Anwendungsfällen abgestimmt und ermöglichen dadurch einen äußerst einfachen Werkzeugwechsel sowie einen sicheren Halt im Einsatz.

Als weiterer Problemlöser im Werkzeug- und Formenbau hat sich die LUKAS-Schleifkappe SKS Spezial etabliert. Ihre hohe Zerspanungsleistung, durch Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung, sowie die hohe Standzeit machen diese Schleifkappe zu einem echten Problemlöser.

Mit dem LUKAS-Schleifkappen-Portfolio sind Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet. Die große Auswahl von LUKAS findet sich in unterschiedlichen Schleifkappenformen und -größen, sowie der passenden Träger wieder.

Dank ihrer ergonomischen Form und ihrem geringen Gewicht ermöglichen die LUKAS-Schleifkappen ein präzises und ermüdungsfreies Arbeiten. Nicht nur qualitativ hochwertig, sondern auch einfach in der Handhabung: Durch den besonders einfachen Wechsel der Schleifkappen mit dem passenden LUKAS-Schleifkappenträger kann die Effizienz gesteigert und die Produktivität maximiert werden.

Grundsätzlich sind alle Produkte von LUKAS-ERZETT eine herausragende Wahl für alle professionellen Schleifarbeiten. Als technologisch führender Hersteller von Systemlösungen fürs Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen arbeiten die LUKAS-Experten stets daran Produkte höchster Qualität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen zu entwickeln. Mit ihrem breiten Anwendungsspektrum und ihrer beeindruckenden Performance setzen sie Maßstäbe in der Schleiftechnologie.

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen für Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert.

Firmenkontakt

LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG

Till Conrady

Gebrüder-Lukas-Straße 1

51766 Engelskirchen

+49 2263 84328



https://www.lukas-erzett.com

Pressekontakt

RENOARDE Marketing & Design GmbH

Reinhold Bayer

Osterhofener Straße 12

93055 Regensburg

0941568100



http://www.renoarde.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.