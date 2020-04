Linear Service unterstützt Vereine in Corona Krise

Wie Vereine mit Software reagieren können

Die Corona-Krise hat dramatische Auswirkungen auf unsere Vereine. Linear Service gibt Hilfestellung wie Vereine auf die Auswirkungen mit Hilfe der Software reagieren können – lizenzrechtliche Erweiterungen und kostenfreie Anwender-Webinare unterstützen dabei.

Versammlungen müssen abgesagt, die Mitglieder über das weitere Vorgehen informiert, Beiträge angepasst, gekürzt oder neue Zahlungsweisen vereinbart werden – bei all diesen Aufgaben unterstützt die Vereinssoftware Linear vereinsverwaltung einfach und unkompliziert.

Zur Unterstützung der Anwender bei diesen Aufgaben werden ab sofort kostenfreie Webinare angeboten. Damit möchte Linear Service seinen Beitrag leisten, damit unsere Vereine auf die Anforderungen, vor die sie gestellt sind, besser und rechtssicher bewältigen können. Weitere Informationen hierzu wurden auch im Internet zum Download bereitgestellt: https://support.linear-software.de/108169-Beitragsanpassung-Unterst%C3%BCtzung-in-Zeiten-von-Corona

Anwender, die an den kostenfreien Webinaren teilnehmen möchten, melden sich hier an: https://www.linear-software.de/termine-schulungen

Damit darüber hinaus die Anwender der Vereinssoftware Linear vereinsverwaltung die Mitgliederverwaltung und die Vereinsbuchhaltung bequem und sicher im Homeoffice erledigen können, wurde die Einzelplatz- in eine 2-fach-Lizenz umgewandelt. Damit können die Anwender die Vereinssoftware auf einem weiteren Home-Arbeitsplatz installieren. Für einen reibungslosen Umzug ins Homeoffice sorgt dabei die Hilfestellung unter https://support.linear-software.de/132811-Unterst%C3%BCtzung-in-Zeiten-von-Corona

Die Linear Service GmbH

Seit 1990 hat sich die Linear Service GmbH auf Software-Lösungen für Vereine, Verbände und Bildungseinrichtungen spezialisiert – und ist mit insgesamt mehr als 60.000 Installationen marktführender Hersteller im Vereinssektor.

Im Produktportfolio finden sich kostengünstige Komplett-Lösungen für die Mitgliederverwaltung, das Beitragsmanagement und die Vereinsbuchhaltung sowie skalierbare, modular aufgebaute Software für Schulen, Verbände, Bildungseinrichtungen und Veranstaltungsmanagement.

Die neuen Jahresversionen in allen Ausprägungen sind frisch aktualisiert über https://www.linear-software.de/shop erhältlich. Das sind im Einzelnen:

-die Spezial-Edition für kleine Vereine “Linear Vereinsverwaltung 300”,

-die Standard-Version “Linear vereinsverwaltung 2020” sowie

-als Premium-Variante “Linear vereinsverwaltung premium 2020”

Alle Software-Produkte werden als umweltfreundliche Downloads angeboten.

Weiterführende Informationen zu Linear Service GmbH unter https://www.linear-software.de/

Pressekontakt:

Linear Service GmbH

Kurfürstendamm 22

10719 Berlin

Tel.: 030-726201-5

Fax: 030-726201-999

E-Mail: vertrieb@linear-software.de

