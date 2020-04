Pferdegestützten Coach & Trainer

Einzigartiges Blended Learning Konzept bringt Weiterbildung zum pferdegestützten Coach & Trainer direkt nach Hause!

Die Welt stöhnt über die Folgen der Corona Pandemie. Dabei birgt die Zwangspause viel Potential, insbesondere für Pferdeleute, Coaches und alle anderen, die in ihren Berufen mit Menschen zu tun haben. Antje Liebe und Gudrun Schönhofer-Hofmann starten ein einzigartiges Angebot für alle, die zukünftig erfolgreich – heißt mit Ergebnissen – arbeiten wollen. Mit ihrer Ausbildung zum pferdegestützten Coach & Trainer auf der Basis von Blended Learning Einheiten haben sie eine Form der Ausbildung entwickelt, die on- und offline-Aktivitäten miteinander verknüpft. In Ruhe von zu Hause aus studieren mit Onlineseminaren und Fragerunden, um sich mit den ersten Themenbereichen auseinanderzusetzen. Die dazugehörigen Präsenztage werden terminiert, sobald die aktuelle Situation sich entspannt hat.

“Diese Form des Trainings mit den webbasierten Einheiten ist neu im Bereich der tiergestützten Ausbildung,” erklärt Antje Liebe. “Wir haben uns bei der Entwicklung unserer modular aufgebauten Ausbildungsinhalte auch an den veränderten Lern- und Lebensbedingungen unserer Kunden orientiert. So beinhaltet die Ausbildung interaktive Webinare und Selbstlerneinheiten. Wir nutzen die vielfältigen digitalen Möglichkeiten, um auf die individuellen Bedürfnisse unserer Lernenden einzugehen. Und es gibt einen weiteren Vorteil: Im Gegensatz zu Live-Seminaren können die Inhalte mehrfach wiederholt und so vertieft werden.”

Hier steckt Mehrwert: Pferdegestützte Coachings & Trainings sorgen für Erfolgsgarant in der Praxis!

Die Gründerinnen des Bildungswerk für pferdegestützte Coachings & Trainings, kurz BPCT, beschäftigen sich seit Jahren mit der Entwicklung von effektiven Coachings und Trainings und haben auf der Grundlage ihrer Erfahrungen ein einzigartiges Konzept entwickelt.

Da wo klassische Coachingmethoden nicht mehr greifen, setzen sie auf die Sensibilität der Tiere. Pferdegestützte Coachings & Trainings sind aus einfachen Grund so erfolgreich: “Pferde sind Fluchttiere”, erklärt Antje Liebe. “Das befähigt sie, in Bruchteilen einer Sekunde zu entscheiden, wie sie auf den Menschen reagieren, der gerade vor ihnen steht. Und genauso wird unseren Teilnehmern sofort gespiegelt, wie sie kommunizieren. Das sorgt in Verbindung mit einem gut gefüllten Coachingkoffer nicht nur für eine effektive Arbeitsweise, sondern gleichzeitig auch für ein Alleinstellungsmerkmal und schafft so die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche eigene Praxis.”

Innerhalb der Ausbildung lernen die Probanden, ein Wertesystem anzuwenden, das in Verbindung mit einer besonderen inneren Haltung als Coach zu vielen Aha-Momenten beim Klienten sorgen wird. Ein geschützter Rahmen, der viel Spielraum für das Erleben mit den Pferden möglich macht, sorgt dafür, dass der Klient selbst erkennt, wo er steht. Ein feines Gespür für die Tiere ist dabei fast nur ein schöner Nebeneffekt.

Es ist Zeit für eine Challenge! Jetzt einfach aus dem Home-Office starten!

Im Juni 2020 starten Antje Liebe und Gudrun Schönhofer-Hofmann mit dem ersten Onlinemodul ihrer neuartigen Intensivausbildung. Eingeladen sind alle Interessierten, die eine Ausbildung zum pferdegestützten Coach und Trainer anstreben. Acht modulare Ausbildungsinhalte werden in regelmäßigen Webinaren, im Selbststudium und Präsenztagen vermittelt. Die einzelnen Ausbildungsmodule vermitteln Wissen in den Bereichen allgemeines Pferdewissen & Pferdeanatomie, Tierpsychologie, Bodenarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, systemisches Coaching, Führungskräfte- und Teamentwicklung, Stressbewältigung und Prävention sowie beratende Aspekte zum Thema Selbstständigkeit. Die Teilnahme an den Präsenztagen ist deshalb für die Gesamtausbildung zwingend erforderlich, da sie die Grundlage für die Coachingpraxis bilden. Die Präsenztage finden in Eitorf, in der Nähe von Bonn, auf dem Paulinenhof von Gudrun Schönhofer-Hofmann statt.

Die Ausbildung beträgt insgesamt acht Monate und ist damit sehr intensiv. Alle Module sind auch einzeln buchbar – die eigenen Ausbildungsinhalte mühelos und gezielt aussuchen und belegen.

Wer die beiden erfolgreichen Coaches kennenlernen möchte, kann dies in Form eines Online-Meetings tun: Mehr Infos gibt es auf der Homepage www.bildungswerk-pferdegestuetztes-coaching-training.de

Fragen? Gerne anrufen unter 0175 56 68 279 oder Email schreiben antje@b-p-c-t.de für Antje Liebe und 0172 600 33 96 oder gudrun@b-p-c-t.de für Gudrun Schönhofer-Hofmann.

Im Bildungswerk für pferdegestütze Coachings & Trainings bieten wir dir einzelne Module zur gezielten und flexiblen Weiterbildung und einen optionalen Abschluss als pferdegestützter Coach & Trainer an. Alle unsere Weiterbildungsmodule bestehen aus regelmäßigen Online-Seminaren & Fragerunden, Selbststudium und gegebenenfalls Präsenztagen – im sogenannten “Blended Learning Konzept”.

Kontakt

Bildungswerk für pferdegestützte Coachings & Trainings

Gudrun Schönhofer-Hofmann

Paulinenhof 1

53783 Eitorf

02243-8474934

gudrun@b-p-c-t.de

https://www.bildungswerk-pferdegestuetztes-coaching-training.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.