Lindy mit zwei neuen USB Typ C Docking Stations

Für Homeoffice und Arbeitsplatz geeignet

Moderne Notebooks mit USB 3.1 Typ C oder Thunderbolt 3-Anschluss sind sehr einfach und schnell an die übliche Peripherie am Arbeitsplatz im Unternehmen oder wechselweise im Home Office anzuschließen. Dafür bietet jeder Laptop-Hersteller eine eigene Docking Station an. Um Hersteller-unabhängig bleiben zu können, bietet Lindy nun zwei Universal-Docking Stations für den schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes an.

Sowohl die ‘große Lösung’ als auch das kostengünstigere Produkt verbinden ein Notebook über ein einziges USB-Kabel Typ C mit mehreren Peripheriegeräten wie Monitor, Tastatur und Maus sowie natürlich einen Gigabit Ethernet-Anschluss für stabilere Netzwerkverbindungen, als sie in den meisten Fällen über WLAN möglich sind.

Die erste Docking Station ist in einem Aluminiumgehäuse untergebracht, unterstützt DisplayPort Alternate Mode und erlaubt so den Anschluss von zwei Monitoren über HDMI 1.4 oder DisplayPort 1.2. Hierbei werden Auflösungen bis Ultra HD 4K 30Hz erreicht. Sind zwei Monitore simultan angeschlossen, beträgt die maximale Auflösung 1920 x 1080. Da Reisende recht häufig noch in älteren Hotels oder auch noch in vielen Konferenzräumen mit einem VGA-Anschluss am Monitor oder Beamer konfrontiert werden, hat Lindy dieser Docking Station noch eine zusätzliche VGA-Buchse spendiert; einige im Home Office Arbeitende werden dies ebenfalls zu schätzen wissen. Ein integrierter USB 3.1 / 3.0 SuperSpeed Hub stellt 4 USB Ports Typ A und einen USB Port Typ C zur Verfügung, der beispielsweise auch schnelle externe Festplatten adäquat bedienen kann, die im Home Office oder auf Reisen benötigt werden.

Durch die Unterstützung der USB Battery Charging Specification 1.2 sind über das mitgelieferte 72-Watt-Netzteil Mobilgeräte mit 5 Volt und 1,5 A über zwei der USB-Anschlüsse schneller aufzuladen als über einen Standard-USB-Port. Durch Power Delivery 3.0 können Netzteile bis 100 Watt (20V 5A) angeschlossen werden. Um auch im Großraumbüro oder im doppelt belegten Home Office Videokonferenzen führen zu können, ohne andere zu stören, bietet sich der analoge Audioeingang und -ausgang über einen 3,5 mm Klinkenstecker an.

Die günstigere Variante der beiden Docking Stations verbindet sich ebenfalls über ein USB Typ C oder Thunderbolt 3-Kabel mit dem Laptop und speist einen Monitor über den HDMI-Anschluss mit Ultra HD 4K 30Hz. Auch mit dieser Docking Station kann das Notebook über den Typ C Port per USB Power Delivery bis 60 Watt geladen werden. Über den USB 3.0 SuperSpeed Port können sowohl Daten übertragen als auch Geräte geladen werden. Der Gigabit-Ethernet-Anschluss gewährleistet eine stabile Netzwerkverbindung per Kabel.

Preise und Verfügbarkeit

Die ‘USB 3.1 Typ C Notebook Docking Station 43226’ ist ab sofort über Lindy-Distributoren oder Partner sowie im Lindy-Online-Shop erhältlich. Der Preis liegt bei 209,45 EUR zzgl. MwSt. Das Paket enthält die Docking Station aus Aluminium mit 19,5 x 8,5 cm und einer Dicke von 2,2 cm sowie einem Gewicht von weniger als 500 Gramm. Zusätzlich wird ein 72 Watt Netzteil mit DC-Hohlstecker, ein kurzes Typ C-Kabel (Stecker auf Stecker) sowie ein gedrucktes Handbuch mitgeliefert.

Die ‘USB 3.1 Typ C Notebook Docking Station 43239’, untergebracht in einem Kunststoffgehäuse, ist ebenfalls ab sofort über Lindy-Distributoren, Partner oder den Lindy-Online-Shop zu beziehen und ist mit 68,78 EUR zzgl. MwSt. deutlich günstiger. Diese Docking Station wird ohne Netzteil und Kabel, jedoch mit Handbuch ausgeliefert. Mit den Abmessungen von 8 x 4 x 1,5 cm und einem Gewicht von nur 40 Gramm ist sie für den mobilen Einsatz prädestiniert.

Weitere Informationen unter: https://www.lindy.de

LINDY-Elektronik GmbH liefert Produkte im Bereich Audio/Video und Computer Connectivity-Produkte an den einschlägigen Fachhandel sowie an Systemhäuser.

Das 1932 gegründete Unternehmen vertreibt seit über 30 Jahren Produkte rund um den Computer. Die Hauptproduktgruppen bilden Console- und KVM-Switching (KVM – Keyboard/Video/Mouse) sowie Extension-Lösungen, Umschalter, Splitter und Extender im AV-Bereich, USB- und FireWire-Produkte, PC-Schnittstellenkarten, LAN-/Netzwerk-Produkte, Kabel, Adapter sowie diverse Computer Accessoires.

LINDY bietet zu seinen Produkten einen hervorragenden Service. Bei einer sehr hohen Verfügbarkeit werden alle Bestelleingänge bis 17 Uhr noch am gleichen Tag ausgeliefert und erreichen den Besteller in der Regel am Folgetag. Die Technikhotline berät und hilft bei Problemen, wie auch bei übergreifenden Fragestellungen sowie bei Angebots-Erstellung.

LINDY-Produkte unterliegen einer qualifizierten Auswahl und umfangreichen Qualitäts- und Eignungstests, bevor sie mit dem LINDY-Label versehen in die Produktpalette aufgenommen werden.

LINDY ist eine vornehmlich im europäischen Raum tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mannheim. Weitere Niederlassungen und Standorte befinden sich in Frankreich, Italien, England, Schweiz, USA sowie Australien. Ferner vertreibt LINDY International Ltd. LINDY-Produkte in alle anderen Länder über das Internet und Kooperationspartner.

