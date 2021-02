Natürliche Leuchten für das anspruchsvolle Wohndesign

Stuttgart 25.02.2021

Warmes Licht bringt nicht nur Behaglichkeit ins eigene Heim, es hat sogar etwas Magisches an sich. Licht durchbricht nicht nur das Dunkel, es sorgt für Wohlbefinden und eine besondere Atmosphäre. Mit den Leuchten von Luxonum kann sich jeder anspruchsvolle Hausbesitzer ein einzigartiges Raumgefühl erschaffen.

Neuer Blick auf das Leben

Gegründet wurde das Unternehmen von Andreas Rauwolf, der nach dem Studium der Elektrotechnik und vielen Jahren als Angestellter in der Elektroentwicklung, Softwareentwicklung, in Vertrieb und Management eine neue Herausforderung suchte. Auslöser für diesen Umbruch war der Tod seines Lebenspartners, der Rauwolf einen neuen Blick auf das Leben und die Prioritäten in der eigenen Lebensweise schenkte. Deswegen entschied er sich zur Gründung seines eigenen Unternehmens. Selbständig zu arbeiten, etwas Eigenes zu erschaffen und dabei Natur mit modernster Technik zu verbinden, liegt ihm besonders am Herzen. Die Leuchte Itsu ist nach seinem verstorbenen Lebenspartner benannt.

Symbiose von Natur und Technik

Doch was macht die Leuchte von Luxonum nun so besonders? Es ist die Verbindung von natürlichen Materialien mit modernster Technik und edlem Design, die für dieses besondere Lichterlebnis sorgt. Für die Leuchte Itsu werden dabei hochwertige, natürliche Materialien wie Metall und der edle Onyx-Marmor verwendet. Jede Leuchte ist ein Unikat und der Stein kann von dem zukünftigen Besitzer höchstpersönlich ausgewählt werden. Das variierende Muster des Onyx Marmors lässt eine Leuchte mit individueller Note entstehen, kein Stück gleicht dem anderen. Trotzdem ist die Leuchte keineswegs schlicht, sie beinhaltet modernste Technik, kann mit BLE Bluetooth und App-Steuerung aufwarten und mit Zigbee-Schnittstelle von Home-Automation-Systemen wie zum Beispiel Amazon Echo Plus (Alexa) benutzt werden. Dadurch können sowohl die Helligkeit wie auch die Leuchtfarbe genauestens angepasst und ganz nach eigener Stimmung eingestellt werden. Per App kann jederzeit ein Firmwareupdate durchgeführt werden. So gelingt die perfekte Symbiose zwischen Schlichtheit und Modernität.

Junges Unternehmen für anspruchsvolle Kunden

Die Produkte Made in Germany wenden sich an anspruchsvolle Kunden mit einem Hang zum extravaganten, die aber auch die Natur und den Umweltschutz nicht vernachlässigen wollen. Durch natürliche Materialien und kurze Wege sind die Leuchten besonders nachhaltig. Der Kunde kann sich seine Leuchte selbst zusammenstellen und ist somit aktiv am Entstehungsprozess seines Produkts beteiligt. Luxonum bietet mehr als nur eine Lampe. Stil und Einzigartigkeit liegen im Fokus dieser modernen Leuchten, die nicht nur der eigenen Wohnung, sondern auch der eigenen Firma oder dem eigenen Geschäft gut zu Gesicht stehen. Das klare und schlichte Design sorgt dafür, dass die Materialien optimal zur Geltung kommen und nichts zu dick aufträgt. Die Leuchte Itsu hebt sich wohltuend von der üblichen Massenware ab und sucht sowohl bei der Qualität, dem Design und der Einzigartigkeit seinesgleichen.

https://www.luxonum.com/

