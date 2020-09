Komfort im Edelstein-Business mit Software eXtra4-gemID

Neuerungen bei Branchen-Lösung der eXtra4 Software + Service GmbH

Birkenfeld, 17.09.2020 Das charakteristische Portrait jedes einzelnen Steins ist das Kernelement bei der Edelstein-Verwaltung mit eXtra4-gemID. Es entsteht bei der Klassifizierung seiner Qualitätsmerkmale nach individuell im Programm konfigurierbaren Kriterien. Auf drei verschiedene Arten – als Matrix-Code, als mnemotechnischer Code und in verkĂĽrztem Klar-Text – erscheint das Daten-Profil des Steins auf Etiketten. So etikettierte Stein-Boxen ermöglichen effizientes Management per Scanner.

Wo ursprünglich 24 Stellen im Code die maßgeblichen Eigenschaften eines Steins verschlüsselten, stehen heute 38 Stellen für mehr Details und präziseres Profiling zur Verfügung. Darüber hinaus finden zusätzlich Adressdaten Platz auf dem Etikett. Sogar die Wiedergabe eines Firmen-Signets per Thermotransfer-Drucker ist möglich.

Verbesserte Suche im Datenbestand

Wer für ein Angebot wissen muss, welche Steine eines bestimmten Typs vorrätig sind, benötigt im Artikelstamm umfangreiche Suchfunktionen. Neben einer Volltext-Suche bietet eXtra4-gemID erweiterte Möglichkeiten, in der Datenbank Filter zu setzen. Eine neue Option sind parametrisierte SQL-Abfragen. Sie erlauben, die Kriterien für standardmäßig wiederkehrende Suchen zu speichern. Ohne mühevoll immer wieder aufs Neue Suchkriterien zusammenstellen zu müssen, stehen diese Abfragen bei Bedarf auf Knopfdruck bereit.

Dank dieser Features liefert eXtra4-gemID mit großer Zuverlässigkeit treffende Suchergebnisse und verkürzt die Reaktionszeit der Kundenbetreuung. Besonders effizient macht sich hier bemerkbar, dass Resultate einer Stein-Suche selektiert und in eine Zwischenablage kopiert werden können, um sie in andere Dokumente zu übernehmen. Als Tabelle in Brief oder Mail vervollständigen die Ergebnisse jede Korrespondenz aussagekräftig.

Flexibler Listendruck durch integrierten Report-Designer

Für Gestaltung und Druck individueller Edelstein-Listen setzt eXtra4 Software + Service auf das professionelle Werkzeug einer deutschen Software-Schmiede: List&Label als bewährter Report-Generator ist in eXtra4-gemID eingebunden. Mit Hilfe dieses Software-Tools sind IT-erfahrene Anwender in der Lage, beliebige Ausdrucke sehr komfortabel zu gestalten. Detaillierte Listen mit individuell definierten Inhalten für die Messevorbereitung und Auftragspapiere für die Vorgangsabwicklung sind jetzt schnell erzeugt. Aufwändiges Zusammenstellen und Erfassen von Hand entfällt. Das spart Zeit, Fehler und Kosten.

Vision umfassende Branchen-Software

Die rund 18 Monaten nach Release der Mehrplatz-Version hat eXtra4 Software + Service intensiv genutzt, um die Bedienerfreundlichkeit des Programms voranzutreiben. Dabei haben die Entwickler auch die Transformation der Software von der Verwaltung künstlerisch gestalteter Unikate zum Management industrieller Massen-Produkte vollzogen. Kaufmännische Vorgänge, wie Rechnungsschreibung, Buchhaltung, Mahnwesen oder Inkasso, werden der Standard-Warenwirtschaft übertragen, die der Anwender vor Ort betreibt. Sie erhält notwendige Daten von eXtra4-gemID für den Import bereitgestellt. Sogar ein Webshop kann auf diese Weise mit Artikeln aus eXtra4-gemID bestückt werden.

Vision ist eine Artikelverwaltung, die sämtliche Anforderungen der Edelstein-Branche in allen ihren Facetten abdeckt und sowohl Künstler, wie Handwerker, Hersteller und Händler zufriedenstellt.

Die eXtra4 Software + Service GmbH ist eine 100%ige Tochter des Etikettenherstellers und Identtechnik-Spezialisten Ferdinand Eisele GmbH. Tätigkeitsfeld ist die Entwicklung von Software zur Kennzeichnung von Produkten und Organisation von Prozessen über Etikettendruck-Systeme.

Zum Portfolio zählt sowohl Standard-Software für die Schmuck- und Uhren-Branche sowie die Edelstein-Branche inklusive RFID-Anwendungen, als auch branchenunabhängige Individual-Software, maßgeschneidert für bestimmte Identifikations-Lösungen.

Gegründet 2016, hat das Unternehmen, wie die Muttergesellschaft, seinen Sitz in Birkenfeld bei Pforzheim. Es betreut weltweit mehrere tausend Lizenznehmer von Programmen der Marke eXtra4 Labelling Systems. Dazu zählen auch Softwareanbieter, die eXtra-Programme als OEM-Komponente in eigene Produkte integrieren.

Support zählt als Dienstleistung zum Portfolio der eXtra4 Software + Service GmbH. Persönlicher Kontakt und Austausch mit Usern ist zentrales Element der Anwenderbetreuung. Die eXtra4-Hotline unterstützt weltweit via Internet-Telefonie und remote mit entsprechenden Support-Tools. Ein professionelles Ticketing-System hält Leistung und Kosten transparent.

eXtra4 Software + Service GmbH is a 100% subsidiary of the label manufacturer and identification technology specialist Ferdinand Eisele GmbH. Its field of activity is the development of software for marking products and organizing processes using label printing systems.

The portfolio includes both standard software for the jewellery and watch industry and the lapidary business including RFID applications, as well as cross-industry individual software tailor-made for specific identification solutions.

Founded in 2016, the enterprise, like its parent company, is located in Birkenfeld near Pforzheim. It attends to several thousand licensees of applications of the brand eXtra4 Labelling Systems worldwide. This also includes software providers who integrate eXtra software into their own products as OEM components.

Support belongs as a service to the portfolio of eXtra4 Software + Service GmbH. Personal contact and exchange with users is a central element of user assistance. The eXtra4 hotline supports worldwide via Internet telephony and remotely with corresponding support tools. A professional ticketing system keeps services and costs transparent.

Kontakt

eXtra4 Software + Service GmbH

Susanne Schickel

Carl-Benz-Str. 17

75217 Birkenfeld

07231/94790

07231/949990

presse@extra4.com

http://www.extra4software.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.