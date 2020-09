ALWIN’S SPACE BOX, der Ausziehtisch für Home und Office

Home-Office stilvoll einrichten: einfach so!

Wird das Wohnzimmer zum Home-Office, bleibt oft nicht mehr viel übrig von gemütlicher Atmosphäre und stilvollem Wohnen. Laptop und Büromaterial werden zur dauerhaften Deko – auf Kosten von Wohnlichkeit und Wohlgefühl.

ALWIN”S SPACE BOX ist die ideale Lösung für das New Work, die neue Arbeitswelt. Sie verbindet Home-Office und schönes Wohnen perfekt miteinander. Im Handumdrehen wechselt der zeitlose Alleskönner je nach Bedarf von einer Welt in die andere – immer stilvoll. So lässt sich das Raumwunder als kompakter Rollcontainer im Nu zu einem praktischen Arbeitstisch ausziehen und wieder zurückverwandeln in ein Designer-Mobiliar. Einfach so! Und noch mehr: Mit einem extra großen Schubfach (alternativ auch mit zwei Schubladen) im Rollcontainer ist jetzt für noch mehr Ordnung gesorgt. Tür öffnen, Laptop, Ordner & Co reinstellen, Tür schließen – fertig!

Das Herzstück der ALWIN”S SPACE BOX (T 60 x B 60 x H 74 cm) ist ein versteckter Arbeitstisch im Innern des Rollcontainers. Wie von Zauberhand entsteht durch Ausziehen eine Arbeitsfläche um zusätzliche 110 cm. Ebenso schnell verschwindet dieser wieder durch einfaches Reinschieben. In Verbindung mit drehbaren Containerrollen wird ALWIN”S SPACE BOX zu einem Raumkünstler, der sich flexibel an die individuelle Lebens- und Wohnsituation anpassen lässt.

Der Korpus (Rollcontainer) besteht aus 16 mm melaminharz-beschichteten Spanplatten in weiß oder Nussbaum-Optik bzw. Smooth Touch lackiertem MDF in supermatt schwarz mit Antifingerprint-Eigenschaft. Der Ausziehtisch ist aus 16 mm Tischlerplatten und 18 mm HPL-beschichteten Spanplatten (in Platinum Vintage Eiche oder Nussbaum-Optik) bzw. Buchen-Furnierschichtholz hergestellt und bis zu 100 kg belastbar. Die massiven Buchholz Auszüge (Teleskop-Führungen) des Tisches sind bis zu 110 cm stufenlos ausziehbar. Das Tischbein besteht aus pulverbeschichtetem Stahl.

Möbelprogramm für multifunktionales, platzsparendes Wohnen – MADE IN GERMANY!

Weitere Informationen unter https://country-living.de/

In den letzten 30 Jahren gab es einige Veränderungen in unserem deutsch-kanadischen Unternehmen. Unsere Vision begann in Kanada, doch die Herstellung läuft seit über 30 Jahren hier in Deutschland. Diese begann in einem kleinen idyllischen Dorfladen im Westerwald, der unsere handgefertigten Holzartikel und Patchwork ausstellte. Heute bieten wir industriell CNC-hergestellte Möbel und Wohnaccessoires, die wir weltweit liefern.

Im steten Wandel der Trends und der Nachfrage haben wir uns immer wieder neu erfinden können. Trotz aller Veränderungen in den letzten Jahrzehnten, ist Country Living seinem Standort auf dem Land (in the country) treu geblieben und kreatives, wohnliches “Living” bleibt unser Credo.

