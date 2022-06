Kodak Alaris startet neues Händlerprogramm

Kodak Alaris präsentiert mit „MAXimize“ eine neue Kampagne für seine Händler. Dabei stehen nicht die Verkäufe im Mittelpunkt, sondern viel mehr das Engagement und die Beziehung zu stärken.

Punkte für Aktivitäten

Nach dem Motto „Kompetenz schafft zufriedene Kunden“ bietet Kodak Alaris vielfältige Webinare und Events zu ihren Scannern und Erfassungslösungen an. Händler, die sich zum MAXimize Programm angemeldet haben, erhalten Punkte für die Teilnahme.

Eine weitere Maßnahme, Punkte zu sammeln, ist Erfolge zu teilen. Kodak Alaris fordert ihre Partner auf, von interessanten Projekten zu berichten. Das reicht von der einfachen Mitteilung über innovative Digitalisierungsmaßnahmen mit Kodak Scannern und Lösungen bis hin zur Erstellung einer Case Study, was für den Händler kostenfrei ist. Noch viel besser, er kann dafür weitere Punkte sammeln.

Die dritte Säule steht für das Engagement der Händler zur Kundengewinnung. Führt er eigene Webinare, Events oder Marketingkampagnen für potenzielle Kunden durch, wird auch dies mit Punkten honoriert. Das gleiche gilt für Teststellungen oder die Registrierung eines Projektes auf dem Kodak Alaris Partnerportal.

Attraktive Gewinne

Das MAXimize Programm startete am 1. Juni und läuft bis 31.12.2022. Gewinne gibt es in zwei Kategorien. Der Hauptgewinn für den MAXimalen Einsatz in jeder Region können Tickets für die Champions League oder Wimbledon sein, aber auch hier gilt, der Gewinner entscheidet, was ihm Spaß macht. Die fünf besten Händler-Teams in einer Region können sich über ein Event ihrer Wahl freuen. Ganz gleich, ob sie sich für einen Grillabend, eine Weinprobe oder einen Action-Event wie Sky Diving entscheiden.

Teilnahmebedingungen

Interessierte Händler können sich über die Website https://info.kodakalaris.com/MAXimize-Campaign-DACH/ zur Teilnahme am „MAXimize Programm“ registrieren und sich über die Aktivitäten im Detail informieren. Schnell sein lohnt sich, denn die ersten 100 Registrierungen erhalten ein spezielles Geschenk von Kodak Alaris.

Über den Geschäftsbereich Alaris von Kodak Alaris

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Unternehmensprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unsere Channelpartner verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte AlarisWorld.com und folgen uns unter @AlarisDACH.

