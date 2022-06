Sosnowicz. Haute Couture for Kids – Eine Hommage an die frühe Erinnerung

Kinder erkunden in ihrer Natürlichkeit die Welt mit einem Auge, dass für viele Erwachsene in Vergessenheit geraten ist. Neugier, Spaß und der Wunsch nach neuen Erfahrungen stehen im Mittelpunkt ihres Handelns, ohne dass sie sich darüber Gedanken machen, was andere von ihnen denken könnten. In dieser unumstrittenen Individualität erstrahlen die Jüngsten unserer Generation in einem Licht voller Sorglosigkeit und Ehrlichkeit, welches sie in seiner reinsten Form wiedergeben.

„Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ spiegelt diese Einzigartigkeit in der Kombination aus einem alten lehrreichen Handwerk und der Einbringung neuer kreativer Ideen wider.

Handgemacht. Mitwachsend. Wandelbar. Einzigartig. „Sosnowicz. Haute Couture for Kids“

Die Welt der Kinder ist nicht gerade, aber geradlinig. Perfektionismus ist ein Wort, dass diese nicht kennen und auch nicht umsetzen brauchen. Fehler gehören in einer persönlichen Entwicklung dazu und bedeuten vor allem: Dazu lernen. „Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ hat es sich aus diesem Grund zur Aufgabe gemacht, dieses Leitbild der frühkindlichen Entwicklung auch in Mode darzustellen, die als Haute Couture präsentiert und hergestellt wird.

Die Modeschöpferin hinter dieser Idee vermischt mit ihrer Kleidung Humor, Mut und unverwechselbare Qualität, die sie in jedem einzelnen Stück in Einzigartigkeit und Unverkennbarkeit darstellt. Stoff und Kind sollen zusammenfinden und in einer Fusion aus Freiheit, Glück und Wohlbefinden eine Einheit schließen, welche in ihrer Leichtigkeit und Flexibilität nicht übertroffen werden kann. „Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ setzt auf die Wandelbarkeit des kleinen Menschen in seiner natürlichsten Form und verbindet den Charakter, angeborene Freiheit stets wahrnehmen zu dürfen.

„Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ – Unperfekt ist perfekt!

Weil Kinder ungeschliffene Diamanten sind, die sich in ihrer reinsten Form entwickeln, erstrahlen sie mit unerschütterlichem Glück und freuen sich auch über die kleinsten Dinge. Diese scheinbar unperfekte Lebensform gibt „Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ mit Liebe, Charme und Leidenschaft in die einzigartigen Kleidungsstücke weiter, welche charaktergetreu und individuell entworfen werden. Ein schiefer Kragen, ein Knopf zu wenig oder Hosenbein zu kurz. Hinter jeder Nuance verbirgt sich eine gründlich durchdachte Idee, welche die Sicht der Kleinsten in die Welt widerspiegelt und nur in genau diesem Einzelstück existiert.

Die Arbeit und Philosophie von „Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ können neugierig gewordene über die Homepage, Facebook oder über die beiden Instagram Accounts “ sosnowicz_for_kids“ und “ sosnowicz_miniatures“ erkunden. Die perfekte Passform für jedes Kind ermittelt die Modeschöpferin, indem sie beobachtet und hinterfragt, welches Wesen hinter einem Sprössling steckt. So spezifiziert sie gründlich die Diversität eines jeden einzelnen kleinen Menschen. Ohne Grundschnitt setzt sie die Schere an und zaubert ein Geflecht des Hütens wundervoller Erinnerungen. Während des laufenden Prozesses strebt die Designerin nach einer völlig unkonventionellen und freien Arbeitsweise, welche ohne Maß und Muster einzigartige künstlerische Hingabe verspricht. Diese individuellen Schnitte sind ungeplant, unvorbereitet und entspringen keiner Norm. Die Kleidung lässt sich optisch wenden und spricht somit aus, dass gerade Kinder eine Wandelbarkeit erleben, die schnell und auffallend ist.

Sosnowicz . Haute Couture for Kids – un hommage à la precendente memoire

Les enfants, dans leur naturel, explorent le monde avec un il qui, pour beaucoup d’adultes, est tombe dans l’oubli. La curiosite, le plaisir et le desir de vivre de nouvelles experiences sont au cur de leurs actions, sans qu’ils se soucient de ce que les autres pourraient penser d’eux. Dans cette individualite indiscutable, les plus jeunes de notre generation brillent d’une lumiere pleine d’insouciance et d’honnetete qu’ils restituent dans sa forme la plus pure. „Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ reflete cette singularite en combinant un ancien metier riche d’enseignements et l’apport de nouvelles idees creatives.

Fait à la main. Grandit avec l’enfant. Transformable et evolutif. Unique en son genre. „Sosnowicz. Haute Couture for Kids“

Le monde des enfants n’est pas droit, mais rectiligne. Le perfectionnisme est un mot qu’ils ne connaissent pas et qu’ils n’ont pas besoin de mettre en pratique. Les erreurs font partie du developpement personnel et signifient avant tout : apprendre. „Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ s’est donc donne pour mission de representer ce modele de developpement de la petite enfance dans la mode, qui est presentee et fabriquee comme de la haute couture. La creatrice de mode à l’origine de cette idee mele à ses vetements humour, courage et qualite incomparable, qu’elle presente dans chaque piece de maniere unique et indiscutable. Le tissu et l’enfant doivent se retrouver et former une unite dans une fusion de liberte, de bonheur et de bien-etre qui ne peut etre surpassee dans sa legerete et sa flexibilite. „Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ mise sur la mutabilite du petit etre humain dans sa forme la plus naturelle et associe le caractere de pouvoir toujours percevoir la liberte innee.

„Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ – L’imparfait est parfait !

Meme si les enfants sont un diamant brut qui se developpe dans sa forme la plus pure, ils rayonnent d’un bonheur inebranlable et se rejouissent meme des plus petites choses. Cette forme de vie imparfaite „Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ la transmet avec amour, charme et passion dans les vetements uniques qui sont crees de maniere individuelle et fidele au caractere. Un col de travers, un bouton en moins ou une jambe de pantalon trop courte. Derriere chaque nuance se cache une idee murement reflechie, qui reflete la vision du monde des plus petits et qui n’existe que dans cette piece unique. Le travail et la philosophie de „Sosnowicz. Haute Couture for Kids“ peuvent etre decouverts par les curieux sur le site Internet site internet, facebook ou sur les deux comptes Instagram “ sosnowicz_for_kids“ et “ sosnowicz_miniatures„. La creatrice de mode determine la coupe parfaite pour chaque enfant en observant et en se demandant quel etre se cache derriere l“enfant. Elle specifie ainsi en profondeur la diversite de chaque petit etre humain. Sans coupe de base, elle utilise les ciseaux et cree un entrelacs de souvenirs merveilleux. Au cours du processus, la creatrice s’efforce de travailler de maniere totalement libre et non conventionnelle, sans mesure ni modele, ce qui promet un engagement artistique unique. Ces coupes individuelles sont imprevues, non preparees et ne repondent à aucune norme. Les vetements peuvent etre retournes visuellement et expriment ainsi le fait que les enfants font l’experience d’un changement rapide et frappant.

Sosnowicz. Haute Couture for kids stellt einen Maßstab für hochwertige Kleidung für die Kleinsten. Diese Innovation verbindet Mode, Design, Spaß und Wandelbarkeit, die in ihrer Form absolut einmalig ist. Hier finden Kleidung und Kind zusammen.

Description de la societe

Sosnowicz. Haute Couture for kids constitue une reference en matiere de vetements de qualite pour les plus petits. Cette innovation allie la mode, le design, le plaisir et la mutabilite, une forme absolument unique en son genre. Ici, les vetements et les enfants se retrouvent.

