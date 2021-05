Jetzt der XING-Gruppe “Immobilien und Finanzen digital // Digital Real Estate & FinTech” beitreten

News, Networking und Expertenaustausch via Social Media rund um digitale Immobilien- und Finanzdienstleistungen

Finanzen & Immobilien – Digital Investment, Digital Real Estate, Digitalisierung und Disruption: Die XING Expertengruppe “Immobilien und Finanzen digital // Digital Real Estate & FinTech” widmet sich den Technologien, Trends und Nachrichten im Bereich Real Estate und Finance beziehungsweise der Immobilien- und Finanzdienstleistungen.

In den Foren Vorstellungsrunde, Fintech und InsurTech, PropTrech / Real Estate Tech, Immobilien News, Finanz News, Digital Investment, Finanzportale sowie Immobilienportale haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends und News auszutauschen und sich zu vernetzen (Social Networking).

Gründer und Moderator der XING Expertengruppe Immobilien und Finanzen digital // Digital Real Estate und FinTech ist der erfahrene PR-, Marketing- und Digitalberater Daniel Görs. Der Diplom-Sozialwirt war PR-Manager des Finanzportals der Scout24-Gruppe, FinanceScout24, sowie Leitung Corporate Communications von Axel Springers Immobilienportal Immonet (heute zur Immowelt-Gruppe gehörend).

Mit seiner Digital- und Marketingberatung Görs Communications (https://www.goers-communications.de) berät Daniel Görs diverse Kunden aus dem Digital-, Immobilien- und Finanzbereich. In den letzten 10 Jahren u.a. BaufiTeam, Confima, Deutsche Kautionskasse, DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur, EXXECNEWS, Finmap, Hadi Teherani Solar, Hausmann Immobilien, Herkules Group, HFG Gruppe, HTP HOCHTIEF Projektentwicklung, Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V., Itzehoer Aktien Club (IAC), New Bizz, proConcept Tarifcheck24, TOP Vermögensverwaltung AG, wechseln.de sowie zahlreiche weitere Kunden in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO), Onlinemarketing, Social Media, Content, Marketing, Redaktion, Publishing und Public Relations (PR), die aufgrund des Mandatsrahmens und der Projektziele nicht genannt werden dürfen.

Experten, die sich in den Bereichen Finanzen und Immobilien digital austauschen und vernetzen möchten, könnten dies auf XING unter

https://www.xing.com/communities/groups/immobilien-und-finanzen-digital-strich-strich-digital-real-estate-und-fintech-4d98-1081053 tun. Nachricht mit Begründung des Beitrittswunsches an den Moderator Daniel Görs reicht.

Daniel Görs ist seit mehr als 20 Jahren in den Bereichen Marketing, Immobilien, Finanzen und Digitalisierung (Internet, Medien) aktiv. Görs Immobilien ( www.goers-immobilien.de) bietet Informationen, Angebote und Beratung speziell zu Immobilien Marketing und PR, Digitalisierung, Investment und Finanzen sowie weiteren immobilien- und finanzrelevanten Themen.

Diplom-Sozialwirt Daniel Görs betreibt als Publizist, Blogger und Publisher noch weitere Webseiten wie bspw. https://www.goers-communications.de für die PR-, Marketing- und Digitalberatung Görs Communications oder https://www.ostseer.de für Ostsee News rund um Leben, Lifestyle, Wirtschaft, Urlaub, Reise in der Ostsee-Region.

