Individualität in der Blechbearbeitung

Hezinger Maschinen GmbH bietet individuelle Maschinen für individuelle Aufgaben

Hersteller von Maschinen zur Blechbearbeitung sind mit hohen Ansprüchen konfrontiert. Die essenziellen Anforderungen liegen in standardisierten Prozessen mit gesicherten Qualitätsstandards, bei gleichzeitig hoher Flexibilität, also hohem Individualisierungsgrad. Die Hezinger Maschinen GmbH aus Kornwestheim hat diese Herausforderung mit Hilfe eines ausgeklügelten Programms gemeistert.

“Unser Programm an Abkantpressen, Rundbiegemaschinen, Tafelscheren, Wasserstrahl- und Plasmaanlagen bietet eine große Auswahl für Industrie und Handwerk”, so Thomas-Alexander Weber, Geschäftsführer der Hezinger Maschinen GmbH. Dabei wird jede Maschine in unterschiedlichen Varianten angeboten und kann über einen modularen Aufbau nochmals individualisiert werden.

“Unterschiedliche Bearbeitungsmethoden und individuelle Anforderungen stellen uns als Maschinenbauer immer wieder vor spannende Aufgaben”, so Weber. Unabhängig von der Maschinenkategorie kombiniert Hezinger unterschiedliche Technologien und Konzepte in einer Maschine. So werden kulissengeführte Tafelscheren mit der Schwingschnitt-Technologie, oder Plasmaanlagen mit Wasserstrahl-Schneidköpfen erweitert.

Auch bei der Handling-Unterstützung setzt Hezinger ganz auf Individualität. Neben einem manuellen Zuführtisch mit eingelassenen Leichtlauf-Kugelrollen für Tafelscheren und Abkantpressen bietet das Unternehmen seinen Kunden darüber hinaus auch motorische Biegehilfen, Hochhaltesysteme oder hydraulische Stützmasten.

Neben der einfacheren Bearbeitung sorgen diese Erweiterungen auch für einen schonenderen Umgang mit dem Material und damit für mehr Wirtschaftlichkeit.

Die Individualisierung macht auch vor den Finanzierungsmöglichkeiten keinen Halt. So bietet die Hezinger Maschinen GmbH mit ” Hezinger Finance” seinen Kunden ein umfangreiches Portfolio an unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten. Eine Ratenzahlung ist genauso möglich, wie die Inzahlungnahme der alten Maschine.

“Wir bei Hezinger denken immer in Kundenlösungen”, so Weber und ergänzt: “Um unseren Kunden stets die beste Lösung bieten zu können, dürfen wir selbst natürlich auch nicht stillstehen. Wir investieren kontinuierlich in die Aus- und Weiterbildung unsere Mitarbeiter sowie in die Modernisierung unserer eigenen technischen Ausstattung. Das macht uns und damit auch unsere Kunden so erfolgreich.”

Seit mehr als 40 Jahren liegt die Kompetenz der Hezinger Maschinen GmbH im Maschinenbau für die Blechbearbeitung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Schneiden, Formen, Biegen und Entgraten für die variantenreiche und halbautomatische Bedienung. Hezinger ist Hersteller, der europaweit produziert. Das sichert dem Kunden ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis wie auch deutsche Qualitätsstandards und entsprechende Gewährleistungen. Durch langjährige Maschinenbau-Kompetenz berät Hezinger bedarfsgerecht und produzierte auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen.

