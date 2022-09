Hyland veranstaltet sein führendes internationales Forum für digitale Transformation – den Hyland Summit – in Düsseldorf

Der Hyland Summit bietet Kunden und Partnern spannende Präsentationen zu Best Practices, die die Effizienz und Produktivität steigern, sowie die Möglichkeit zum Networking mit Experten der Branche

Berlin, 22. September 2022 – Am 11. Oktober veranstaltet Hyland eine der wichtigsten Veranstaltungen für die digitale Transformation – den Hyland Summit – für seine Kunden und Partner sowie Experten der Branche in Düsseldorf. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Content Services und wurde bereits zwölf Jahre in Folge von Gartner als Leader für Content Services ausgezeichnet.

Der Hyland Summit findet im KÖ59 Hotel statt und bietet zahlreiche informative Präsentationen zu Customer Success Stories und innovativen Lösungen. Die Sessions sind auf den regionalen Markt und dessen Anforderungen zugeschnitten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei und bietet folgende Möglichkeiten:

– Networking mit Branchenexperten, IT-Verantwortlichen sowie regionalen Ansprechpartnern und dem Top-Management von Hyland

– Austausch von Best Practices zum Einsatz von Hyland-Produkten in Unternehmen und Organisationen

– Einblicke in die modernen Content Services der Hyland Cloud, die die Produktivität maximieren, Innovationen fördern und den ROI steigern

Darüber hinaus werden Themen wie die Modernisierung mit Content Services, digitale Transformation, RPA (robotergestützte Prozessautomatisierung) sowie Low- und No-Code-Lösungen für die effiziente App-Entwicklung beleuchtet. Und Teilnehmende können an fachspezifischen Breakout-Sessions teilnehmen, die auf die Anforderungen der Branche und des Marktes zugeschnitten sind.

„Wir freuen uns sehr, unsere Veranstaltung zur digitalen Transformation, die bereits zum 13. Mal stattfindet, mit einem neuen Konzept in Düsseldorf zu präsentieren und dabei unsere Kunden und Partner in der Nähe ihrer Niederlassungen zu empfangen“, so Tim Hood, Vice President EMEA und APAC bei Hyland. „Da unsere Kunden ständig vor der Herausforderung stehen, neue Anforderungen zu erfüllen, hoffen wir, wertvolle Einblicke und Ressourcen zur Verfügung stellen zu können, die sie bei der Weiterentwicklung ihrer Unternehmen unterstützen.“

Die Anmeldung ist kostenfrei und kann online vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/3Lf8wHw.

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

