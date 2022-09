DSAG-Kongress: KGS Software GmbH präsentiert aktuellste Generation seiner Archivierungssoftware

Im Fokus des Messeauftritts stehen die Möglichkeiten der CMIS-Technologie sowie intelligenter Archivierungslösungen

Neu-Isenburg, 22. September 2022 – Am Stand N2 auf dem Präsenz-DSAG-Jahreskongress, der vom 11.-13. Oktober 2022 in der Leipziger Messe stattfindet, zeigt der Archivierungsspezialist kgs, wie smart und zugleich wirkungsvoll die Archivierung von SAP- und anderen Dokumenten mit der Archivierungslösung tia® funktionieren kann.

Der diesjährige Branchenevent steht unter dem Motto „Auf der Suche nach … Erfolg“ – ein Claim, den sich auch das Neu-Isenburger Softwareunternehmen kgs zu eigen macht. „Das diesjährige Motto entspricht unserem Selbstverständnis einer zukunftsorientierten Softwareentwicklung. Wir sind immer schon für den nächsten Schachzug bereit und konzipieren unsere Lösungen so, dass unsere Kunden stets optimal vorbereitet sind, um den nächsten Digitalisierungsschritt vornehmen zu können“, sagt Winfried Althaus, Geschäftsführer KGS Software GmbH und freut sich, dass er sich zusammen mit seinem Team endlich wieder persönlich mit seinen Kunden und Anwendern austauschen kann.

kgs stellt in Leipzig nicht nur seine revisionssichere Archivierungssoftware vor, sondern präsentiert auch zahlreiche Beispiele, wie sich mit der kgs Lösung Aufwand und Kosten reduzieren lassen. Ob Best-Practice-Beispiele, Whitepaper oder Anwenderberichte – den Besuchern des DSAG-Kongresses bieten sich auf dem kgs Messestand neben persönlichen Gesprächen viele Möglichkeiten, sich über die intelligenten Archivierungslösungen der kgs zu informieren.

KGS Software GmbH

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen werden mittels performanter, schlanker Software migriert und archiviert. Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive – vereint der Archivhersteller seit 2020 alle kgs Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloudtechnologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. Seit 2005 zertifiziert kgs für die SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP Value Added Solutions Partner. Weitere Informationen unter: www.kgs-software.com

Pressekontakt

KGS Software GmbH

Johanna Zinn

Gutenbergstr. 8

63263 Neu-Isenburg

Mail: johanna.zinn@kgs-software.com

Telefon: 015152558260

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstraße 8

85521 Ottobrunn

Mail: alexandra.schmidt@schmidtkom.de

Telefon: 089 / 60669222

