Großes Bibelseminar: Shincheonji Vorsitzender Man-Hee Lee betont die Offenbarung und den aufrichtigen Glauben

Im Ramada Hotel in Songdo, Incheon, fand am 13. Mai erneut ein großes Wortseminar der Shincheonji-Kirche Jesu statt, bei dem Vorsitzender Man-Hee Lee vor etwa 1.500 Teilnehmern, darunter circa 300 Pastoren, das gesamte Buch der Offenbarung bezeugte und sie ermutigte, einen aufrichtigen Glauben zu entwickeln. Vorsitzender Lee betonte dabei die Wichtigkeit der Shincheonji-Kirche Jesu, welche nicht nur die niedergeschriebenen Prophezeiungen in der Bibel, sondern auch deren Erfüllungen in der Wirklichkeit bezeugt.

Während des Seminars teilte Vorsitzender Lee seine persönlichen Erfahrungen und den Hintergrund seines Glaubens mit. Er erklärte: „Ich habe jeden Tag gebetet, weil ich dankbar war, dass ich nach dem Kampf im Koreakrieg lebend zurückkehren konnte. Ich bin weder von jemandem evangelisiert worden, noch habe ich Theologie studiert.“

Weiter sprach er: „In der Bibel steht geschrieben, dass nachdem Sonne, Mond und Sterne verfinstert und herabgefallen sind, die aus Gottes Samen Geborenen geerntet und versiegelt werden, um die 12 Stämme zu erschaffen.“

Er sagte auch: „Ich stieg in den Himmel auf und sah den Thron Gottes, empfing und aß die Worte des geöffneten Buches. Im Buch der Offenbarung ist ein Engel beschrieben, der zu den Kirchen gesandt wurde. Wir müssen den Hirten überprüfen, der darauf baut. Wenn Sie gläubig sind, sollten Sie genau das tun.“ betonte er.

Ein Pastor, der an dem Seminar teilnahm, sagte: „Mein Herz schlägt und ich fühle mich wie meine erste Liebe, als ich Jesus zum ersten Mal traf.“

Ein anderer Pastor sagte: „Wenn man sich das Leben, die Worte und die Geschichte des Vorsitzenden ansieht, kann dies nicht ohne das Wirken des Heiligen Geistes geschehen sein.“ Die Worte des Vorsitzenden Lee deuten darauf hin, dass dieses Zeitalter erwacht. Es schien wie ein Lichtblitz. Es ist erstaunlich“, sagte er.

Insgesamt haben etwa 14.000 Menschen die Seminare der Shincheonji-Kirche Jesu in den letzten vier Wochen besucht, beginnend in Seoul (22. April), Busan (30. April), Daejeon (6. Mai) und Incheon (13. Mai).

Die Seminarreihe wurde am 22. April mit großem Erfolg in Seoul eröffnet und setzte ihre zweite Phase im BEXCO fort, einem Wahrzeichen von Busan, einer globalen Seestadt.

Der Veranstaltungsort war mit über 10.000 Teilnehmern, darunter 150 Pastoren aus Busan und Gyeongnam, ausgebucht.

Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen konnten, wurden die Seminare als live Übertragung in 9 Sprachen über YouTube ausgestrahlt, welche bis heute bereits 7 Millionen Aufrufe übersteigt.

Der Link zu den Wortseminaren: https://www.youtube.com/watch?v=faC7Ipq0wSI&ab_channel=ShincheonjiKirchevonJesus

